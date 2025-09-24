Aceasta a făcut referire la faptul că elevii majori au dreptul să iasă când doresc din instituția de învățământ.

„Problema este că elevii majori au dreptul să iasă din școală când vor, iar odată ce poarta s-a deschis, ies și minori și poate intra oricine”, a afirmat Bodea, care a dat și un exemplu concret legat de mesajele de amenințare primite, recent, de școli și spitale din Buxcurești.

„Ieri am primit în școală, și pe bună dreptate la Inspectoratul Școlar al Municipiului București, să securizăm școala. Păi cum să securizăm școala? Că școala are trei intrări, niște porți uriașe, niște agenți de pază de care nu se sperie niciun porumbel, a declarat Andreia Bodea.

Aceasta a menționat că situația este dificilă deoarece elevii majori au dreptul de a ieși oricând din școală. „În momentul în care poarta s-a deschis, pe lângă majori ies și minori și mai poate să intre și oricine”, a precizat Bodea.

Mesajele de amenințare pe care le-au primit, duminică seara, mai multe școli din București și din țară, în care autorul anunța un masacru în rândul elevilor, au pus autoritățile pe jar. De la poliție și SRI până la minister și inspectorate școlare cu toții au intrat în alertă maximă. Florian Lixandru, inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar București, a declarat pentru Libertatea că astfel de incidente trebuie tratate cu cea mai mare seriozitate. Oficialul ne-a povestit cum a aflat vestea și cum a gestionat criza.

„Am cerut ca orice ameninţare să fie sesizată la 112 şi să ia legătura cu agenţii de pază care să întărească securitatea. Am asigurat în permanență un flux de comunicare astfel încât fiecare școală să știe exact cum trebuie să procedeze și, în același timp, am rămas în legătură permanentă cu instituțiile statului”, ne-a mai declarat inspectorul.



