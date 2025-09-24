Ce a ridicat poliția la percheziții

În timpul audierilor, care se desfășoară la Direcția de Combatere a Crimei Organizate din cadrul Poliției Române, anchetatorii au descoperit că în urmă cu 2 ani, SUA au cerut extrădarea băiatului pentru terorism, pentru că ar fi amenințat că aruncă în aer mai multe școli din America.

În prezent, acesta nu a recunoscut mesajele de amenințare trimise în ultimele zile, peste 80 dintre ele fiind transmise marți noapte, dar și miercuri dimineață.

Anchetatorii verifică un telefon mobil și un laptop, ridicate de la adolescent, pentru a căuta dovezi care să îl încrimineze în dosarul mesajelor de amenințare transmise recent.

Amenințări cu bombe la școli din SUA

Statele Unite (FBI) ar fi cerut anterior României extrădarea elevului audiat la această oră de anchetatori pentru amenințări teroriste și pornografie infantilă, potrivit Digi 24. Potrivit informațiilor Libertatea este vorba despre un elev de la liceul Hristo-Botev.

Elevul ar fi trimis mai multe mesaje cu amenințare și în Statele Unite ale Americii, după ce în perioada 2023-2024 a determinat cel puțin șase adolescente să îi trimită poze indecente cu ele. Acestea au refuzat și, în acest fel, băiatul a trimis amenințări cu bombe la școlile din SUA, în numele lor, potrivit Digi 24.

Recomandări Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR

Peste 500 de mesaje au fost trimise, în ultimele zile

Mai multe unități școlare și medicale au primit în aceste zile emailuri de amenințare cu un atac armat care ar urma să se producă în această săptămână, potrivit Poliției. Este vorba despre peste 500 de astfel de mesaje trimise.

Potrivit Poliției, autorul atacului amenință că va împușca copii și profesori, iar elementul de noutate este că au fost atașate și patru fotografii cu atacuri armate din SUA. „Atacul armat pe care l-am pregătit pentru această săptămână va avea loc. Voi intra în școală și mă voi îndrepta spre clasa pregătitoare .Pregătiți-vă psihic pentru ceea ce urmează”, a scris cel care a trimis emailurile de amenințare.

Mesajele de amenințare pe care le-au primit, duminică seara, mai multe școli din București și din țară, în care autorul anunța un masacru în rândul elevilor, au pus autoritățile pe jar. De la poliție și SRI până la minister și inspectorate școlare cu toții au intrat în alertă maximă.

Florian Lixandru, inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar București, a declarat pentru Libertatea că astfel de incidente trebuie tratate cu cea mai mare seriozitate. Oficialul ne-a povestit cum a aflat vestea și cum a gestionat criza.









Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE