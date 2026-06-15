În timpul unei ședințe foto a fotograful local Eduard Kovsh, nuntașii au fost martorii unei lupte aeriene dramatice deasupra capetelor lor, când forțele ucrainene de apărare antiaeriană au doborât o dronă kamikaze Shahed de fabricație iraniană, utilizată de Rusia în atacurile sale zilnice asupra orașelor ucrainene.

Înregistrările publicate surprind momentul în care un fulger orbitor a luminat cerul nopții, urmat de o explozie puternică.

Sunetele de pe înregistrare dezvăluie reacția mirilor: mireasa, vizibil speriată, poate fi auzită spunând: „O, va cădea undeva acum!”, iar după un nou zgomot asurzitor, exclama: „O, mamă!”.

Din fericire, nici mirele, nici mireasa nu au fost răniți, iar resturile dronei au căzut la pământ fără a provoca alte pagube.

Evenimentul a avut loc în contextul în care regiunea Zaporojie este constant atacată de forțele ruse, iar autoritățile locale reiterează apelurile către cetățeni să evite contactul cu resturile de drone sau rachete, deoarece pot conține explozibili nedetonați.

Fotograful Eduard Kovsh a distribuit videoclipul momentului pe contul său de Instagram, adăugând: „Așa sunt nunțile la Zaporojie”.

Postarea a devenit virală, acumulând mii de vizualizări și comentarii din partea utilizatorilor, atât ucraineni, cât și străini, care au lăudat rezistența poporului ucrainean în fața adversităților.

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