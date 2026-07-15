Carne, pepeni și produse pentru îngrijire personală, la preț redus la Kaufland

Kaufland vine în această perioadă cu promoții la produse alimentare și de îngrijire personală. Printre cele mai avantajoase oferte se numără pulpa de porc fără os, redusă de la 23,99 lei la 14,99 lei/kg, dar și Festivalul Pepenilor, unde clienții găsesc reduceri de până la 43% la mai multe sortimente, precum pepenele Galia, pepenele verde cu miez galben sau pepenele bio. În plus, un litru de ulei de floarea-soarelui costă 7,99 lei, capsulele Nescafé Dolce Gusto (16 bucăți) sunt reduse la 24,99 lei, iar șamponul Head & Shoulders poate fi cumpărat la 29,99 lei, față de prețul obișnuit de 45,49 lei.

Produse de bază și articole pentru îngrijire, la reducere la Lidl

Lidl propune în această săptămână promoții la alimente și produse de îngrijire personală. Pepenele verde poate fi cumpărat cu 1,79 lei/kg, redus de la 2,49 lei/kg, iar cafeaua măcinată Jacobs 500 g costă 29,99 lei, față de 49,99 lei. Reduceri sunt și la cașcavalul Milbona 750 g, disponibil la 21,99 lei, în loc de 29,99 lei, dar și la loțiunea pentru protecție solară, care are un preț promoțional de 39,99 lei, de la 49,99 lei. Totodată, la deodorantele stick Dove (40 ml/50 ml) este disponibilă oferta 2 la preț de 1, astfel că două produse costă 10 lei, față de prețul anterior de 19,99 lei.

Produse pentru casă, îngrijire și alimente, la promoție în Carrefour

Carrefour a inclus în noul catalog promoții la produse alimentare, articole pentru casă și îngrijire personală. Deodorantul Nivea Black & White Invisible 250 ml costă 18,99 lei, iar la achiziția a două produse prețul scade la 17,89 lei/bucată. Balsamul de rufe Coccolino 960 ml este disponibil la 15,19 lei, cu prețuri mai avantajoase pentru cumpărături multiple: 13,99 lei/bucată la două produse și 12,99 lei/bucată la trei produse. Totodată, caserola cu două avocado este redusă de la 13,99 lei la 8,99 lei, pachetul Rio Mare cu trei conserve a câte 80 g în ulei de măsline sau suc propriu costă 26,99 lei, iar loțiunea de protecție solară Nivea SPF 50, 200 ml, poate fi cumpărată la 42,99 lei, față de prețul obișnuit de 57,39 lei.

Înghețată, detergenți și alimente, printre cele mai bune oferte de la Mega Image

Mega Image propune în această perioadă reduceri consistente la produse alimentare și articole pentru casă. Înghețata Häagen-Dazs cu caramel sărat poate fi cumpărată la 34,29 lei, față de prețul obișnuit de 48,99 lei, iar detergentul Ariel, 50 de capsule, este redus de la 132,71 lei la 72,99 lei. Tot la promoție se află și detergentul Persil Gel, disponibil la 33,79 lei, în loc de 51,99 lei. La categoria fructe, afinele, caserola de 500 g, costă 19,99 lei, față de 28,56 lei, iar telemeaua de vacă Hochland este redusă de la 18,49 lei la 14,79 lei.

Promoțiile sunt valabile în limita stocurilor disponibile și în perioadele menționate în cataloagele fiecărui retailer. Pentru a beneficia de cele mai bune prețuri, este recomandat ca ofertele să fie verificate înainte de a merge la cumpărături, deoarece unele produse pot fi disponibile doar în anumite magazine sau pentru o perioadă limitată.







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