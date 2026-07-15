Azi împlinim 14 ani de căsătorie. „Nuntă de fildeș” – așa pare că îi zice! Acum 14 ani, pe la aceeași ora, dansăm pe Summer în Siam, îmbrăcați în mire și mireasă, alături de părinții noștri – care încă mai trăiau cu toții, alături de frații noștri, de alte rude și mulți prieteni.

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Eram foarte fericiți și extrem de îndrăgostiți! Habar n-aveam prin câte o să ne treacă viața, câte vom construi împreună, cât vom călători, câte visuri vom avea și pe câte le vom împlini, și cum ne va sufocă iubirea pentru cei doi copii ai noștri. La mulți ani, Radu! La mulți ani, nouă!

Mulțumim fotografilor noștri, Vlad și Lia. Îi putem programa de mâine începând pentru nunți și botezuri”, a scris Dana Rogoz în dreptul fotografiilor de pe contul de socializare.

Dana Rogoz arată impecabil la 40 de ani

La 40 de ani și după două sarcini, actrița șochează cu declarația prin care spune că nu are restricții drastice la mâncare.

„Chiar mănânc și chiar mănânc de toate. Astăzi am constatat că am mâncat mult prea multă ciocolată de casă. Sigur că am așa grijă, nu fac excese. Uneori, cum a fost și astăzi, îmi dau seama că am mâncat prea mult. Altfel mănânc de toate, dar mănânc în porții mai mici și cu grijă”, a povestit Dana Rogoz pentru Libertatea, în primăvara acestui an.

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