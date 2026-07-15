Casa în care și-a petrecut primii ani din viață Horia Brenciu nu mai are astăzi destinația de locuință. Situată în vechiul cartier Șcheii Brașovului, în curtea Bisericii „Sfântul Nicolae”, clădirea face parte din ansamblul Muzeului „Prima Școală Românească” și găzduiește o expoziție dedicată Marii Uniri și istoriei românilor din Transilvania.

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Cum arată casa în care a copilărit Horia Brenciu. Clădirea a devenit un important obiectiv istoric

Puțini știu că unul dintre locurile în care și-a petrecut copilăria Horia Brenciu poate fi vizitat astăzi de turiști. Casa în care a crescut artistul se află în curtea Bisericii „Sfântul Nicolae” din Șcheii Brașovului și face parte din ansamblul Muzeului „Prima Școală Românească”.

În ultimele decenii, imobilul și-a schimbat complet destinația. Spațiile care odinioară serveau drept locuință au fost transformate în săli de expoziție, unde sunt prezentate documente și obiecte ce ilustrează momente importante din istoria României.

Legătura familiei Brenciu cu Biserica „Sfântul Nicolae”

Povestea familiei Brenciu este strâns legată de acest loc cu o puternică încărcătură istorică. Străbunicul artistului, Toma Brenciu, a fost cantor al Bisericii „Sfântul Nicolae”, iar datorită activității sale familia a locuit într-una dintre casele aflate în incinta lăcașului de cult.

Clădirea a rămas cunoscută atât prin istoria sa, cât și prin faptul că aici și-a petrecut copilăria unul dintre cei mai apreciați artiști din România.

Pe una dintre plăcuțele amplasate pe casă este inscripționat un mesaj care amintește de importanța locului: „Călătorule, aici se află centrul României. În aceste locuri s-a zămislit, cu voia lui Dumnezeu, imnul «Deşteaptă-te, române!»”

Ce pot vedea vizitatorii în fosta locuință

Astăzi, casa face parte din circuitul Muzeului „Prima Școală Românească” și găzduiește o amplă colecție dedicată Marii Uniri din 1918 și istoriei românilor din Transilvania. Vizitatorii pot descoperi documente istorice, manuscrise, fotografii de epocă, volume rare, obiecte de patrimoniu și alte materiale care prezintă drumul românilor către realizarea Marii Uniri.

Expoziția pune în valoare contribuția românilor din Transilvania la procesul unirii provinciilor istorice și prezintă evenimentele care au precedat momentul de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.

Unul dintre cele mai importante locuri din Șcheii Brașovului

Casa este amplasată în curtea Bisericii „Sfântul Nicolae”, unul dintre cele mai importante monumente istorice ale Brașovului și un simbol al culturii românești din Transilvania. De-a lungul timpului, zona Șcheii Brașovului a fost un centru al vieții culturale și spirituale românești, iar numeroase personalități și-au legat destinul de acest loc.

Astăzi, fostul cămin al familiei Brenciu reprezintă nu doar o filă din biografia artistului, ci și un spațiu dedicat păstrării memoriei unor momente importante din istoria României, fiind vizitat anual de numeroși turiști interesați de patrimoniul cultural și istoric al Brașovului.

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