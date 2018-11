În 2018, o mână de artiști descoperă într-o bibliotecă această comoară. Și pornesc în călătoria nebunească pe urmele lui Hielscher, ca să recreeze albumul și de data aceasta să facă și 50 de minidocumentare despre locurile explorate. Și să vadă cum s-a schimbat România într-o sută de ani.

„Cineva a venit cu fotografia și ne-a zis: asta e bunica mea”

Printre ei, și istoricul și regizorul de film Lucian Dobrovicescu, care doar ce s-a întors din călătorie, după ce a vizitat 20 de locuri. „O dată în viață faci călătoria, subiectul e fabulos, m-am bucurat foarte mult că mi-a fost ofertat proiectul. Am avut vreme admirabilă, un octombrie superb, o singură zi a plouat la Băile Herculane și am filmat de sub umbrelă, dar a fost grozav. Filmele vor avea 2-3 minute pentru fiecare loc. Noi încercăm să punem trepiedul în același loc în care l-a pus și Hielscher. Noi am mai făcut acest drum și acum trei săptămâni, au mai apărut și surprize frumoase. Filmam la Robești. Configurația casei în jurul unei biserici este diferită decât era în fotografia lui Hielscher, dar a venit cineva și a zis: asta e bunica mea și aici e carul bunicului meu! A fost foarte emoționant”, povestește istoricul.

Lucian Dobrovicescu a făcut aproape o obsesie din a descoperi urmele pe pământ românesc ale fotografului neamț. A săpat prin toate izvoarele posibile și imposibile și tot nu a găsit informații cât și-ar fi dorit. „Hielscher s-a dovedit a fi un om foarte discret, nu au rămas urme deloc în presa vremii, deși opera e importantă, de o calitate excepțională. Nici la CNSAS nu l-am găsit, care avea dosarele tuturor străinilor care făceau o călătorie la noi. L-am găsit în 1936 în Monitorul Oficial, Carol al II-lea îl decorează cu Ordinul Cultural. L-am mai găsit pe net pe nepotul lui Hielscher și domnul nepot nu are decât un tablou de la bunicul lui. Nu are absolut nimic altceva”, mai spune regizorul, care susține că întâi se va concentra pe montarea documentarelor care vor fi difuzate pe 1 decembrie și apoi va reporni pe urmele fotografului.

La Tropheum Traiani a descoperit cum comuniștii au recuperat bună parte din lucrurile pe care sătenii din zonă le luaseră. „Cei care merg acolo vor vedea că lespezile inițiale sunt săpate, că oamenii le-au luat și le-au transformat în adăpători. Comuniștii au strâns tot ce semăna a piatră veche pe o rază de 40 km și le-au adus la monument. Au făcut ceva bun și ei. Iar custodele de acolo este foarte pasionat și ne-a povestit multe lucruri”, mai spune cu entuziasm Lucian Dobrovicescu.

Au mai plecat să descopere România și regizorul Igor Cobileanski, și documentaristul Cristian Gugu. Proiectul „O călătorie de 100 de ani”, inițiat de Fundația „Domeniul Otetelișanu”, a adunat artiști din diverse domenii, care au luat harta veche în mână și au pornit la drum prin toate regiunile României – în sudul Basarabiei (Ucraina), Cadrilater (Bulgaria) și în Republica Moldova.

De altfel, oricine poate contribui la demers cu fotografii și video și chiar să și câștige premii. Se pot ghida după site-ul www.100deani.ro.

