Aivar Kokk, membru al Comisiei de Finanțe din partea partidului Isamaa, a semnalat problema în cadrul unei ședințe a comisiei. „Jocurile de noroc și cele de la distanță au fost omise din taxarea acestui an, ceea ce înseamnă că jocurile de cazino online nu vor fi taxate în 2026”, a explicat Kokk

Eroarea este legată de o clauză care modifică Legea privind Taxa pe Jocuri de Noroc, specificând că rata de impozitare este de 5,5% din veniturile obținute din „jocuri de îndemânare”, definite în Secțiunea 1, Subsecțiunea 1, Clauza 5 a legii.

Potrivit lui Kokk, problema constă în utilizarea termenului „jocuri de îndemânare”. Dacă ar fi fost inclus și termenul „jocuri de noroc”, nu ar fi existat niciun impediment.

Legea a fost adoptată de Riigikogu pe 3 decembrie 2025 și promulgată de președinte pe 18 decembrie. Obiectivul acesteia era reducerea graduală a taxei pe jocurile de noroc de la 6% la 4%, în trepte anuale de 0,5%.

Kokk a subliniat că prevederile pentru anii următori au fost redactate corect, dar actuala eroare ar putea genera pierderi financiare semnificative pentru stat.

Annely Akkermann, președinta Comisiei de Finanțe, a declarat că eroarea va fi corectată în termen de o lună.

„Această greșeală se regăsește în Legea Taxei pe Jocuri de Noroc și o vom remedia”, a spus Akkermann.

Ea a menționat că, în cei 12 ani petrecuți în Riigikogu, este prima greșeală de acest tip într-un proiect de lege redactat de ea.

„Nimeni nu a observat-o. Eu am citit proiectul, la fel și avocații de la Ministerul Finanțelor, personalul comisiei, membrii parlamentului și chiar președintele”, a afirmat aceasta.

Pentru soluționarea problemei există două opțiuni: atașarea corecturii ca amendament la un alt proiect de lege sau elaborarea unui proiect separat pentru eliminarea termenului «jocuri de îndemânare» din text.

„Cel mai probabil vom alege opțiunea cea mai rapidă și vom include corectura într-un alt proiect de lege”, a precizat Akkermann. Ea a adăugat că o acțiune rapidă ar putea preveni pierderi financiare semnificative.

„Un consilier juridic al unui operator de jocuri de noroc ne-a scris și a subliniat clar că intenția legislativului este evidentă – nimeni nu se aștepta ca jocurile de noroc să fie scutite de taxe. Este o eroare de redactare pe care toată lumea o înțelege astfel”, a concluzionat Akkermann.

