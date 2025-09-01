Presupusul făptaș este Muhammad A., în vârstă de 31de ani, din Irak. Acesta a atras atenția în repetate rânduri în Friedland în zilele premergătoare atacului din cauza comportamentului său agresiv și imprevizibil. În cele din urmă, bărbatul a împins-o pe adolescentă pe șine cu toată forța, de pe peron.

Familia a fugit de război

Părinții Lianei, ambii în vârstă de puțin peste 40 de ani, au fost imediat alertați de rude. Dar când au ajuns la gară, fiica lor era deja moartă. Potrivit „Bild”, tânăra de 16 ani vorbea la telefon cu bunicul ei când irakianul a împins-o în fața trenului. Îngrozit, bărbatul a asistat neputincios la sfârșitul cumplit al nepoatei sale.

Familia fetei a fugit din Mariupol, Ucraina, în 2022, după ce trupele rusești le-au distrus casa. În Geisleden, comunitatea le-a oferit inițial sala de ședințe a pompierilor drept loc de cazare. Integrarea lor a fost rapidă: ambii părinți și-au găsit locuri de muncă, iar copiii au mers la școală și grădiniță.

Liana și-a terminat studiile, a început ucenicia și i-a îngrijit cu dragoste pe cei doi frați ai ei (în vârstă de 5 și 11 ani). „Era ambițioasă, muncitoare și a învățat repede germana. A fost un model pentru frații ei”, a spus primarul Michael Janitzki, care a avut grijă de familie încă de la sosirea lor.

Deportare eșuată

Istoricul suspectului este exploziv, spun anchetatorii: cererea sa de azil a fost respinsă în decembrie 2022. Conform Regulamentului Dublin III, el ar fi trebuit să fie transferat în Lituania, unde a intrat pentru prima dată în UE. Cu toate acestea, a intentat un proces și i s-a permis să rămână, momentan, în Germania.

Abia în februarie 2025, Tribunalul Administrativ din Göttingen a respins acțiunea demarată în instanță. Cu toate acestea, o cerere de detenție în vederea deportării din iulie 2025 a fost respinsă de Tribunalul Districtual din Hanovra, deoarece autoritatea responsabilă pentru imigrare a depus cererea în mod necorespunzător.

Internat într-un spital de psihiatrie

În urma morții fetei de 16 ani din Turingia într-o gară din Saxonia Inferioară, suspectul a fost internat într-un spital de psihiatrie. Poliția a presupus inițial că a fost un accident. Anchetatorii spun acum că moartea a fost intenționată. Probele ADN îl incriminează puternic pe bărbat.

La două săptămâni după moartea unei fete de 16 ani în gara Friedland, parchetul din Göttingen a ordonat internarea irakianului într-un spital de psihiatrie. Bărbatul este suspectat că a împins-o intenționat pe fată, care locuiește în Heilbad Heiligenstadt, în fața unui tren de marfă care circula cu 100 de kilometri pe oră pe 11 august .

Potrivit lui Markus Janitzki, primarul comunei Geisleden, fata vorbea la telefon cu bunicul ei în timpul incidentului. Janitzki a declarat pentru ziarul „Bild” că bunicul ei a trebuit să asculte totul. „A auzit țipete, apoi doar zgomotul făcut de tren.”

Făptașul și victima nu se cunoșteau

Parchetul a confirmat că bărbatul prezintă probleme de sănătate mintală. Anterior crimei, acesta fusese diagnosticat cu schizofrenie paranoidă. Drept urmare, a fost emis un ordin de reținere pe numele său, sub suspiciunea de omor din culpă. Potrivit parchetului, nu se cunoaște nicio legătură anterioară între suspect și presupusa sa victimă.

Moartea fetei a ridicat semne de întrebare, inclusiv pe rețelele de socializare. Evenimentele exacte care au dus la moartea acesteia rămân neclare. Situația este înrăutățită de faptul că, potrivit procurorului, nu există camere de filmat în zona gării Friedland.

