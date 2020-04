De Mihai Niculescu,

Tânăra de 19 ani din Italia a apelat la o comunitate online care a reunit cu familiile de origine sute de copii adoptaţi de străini, din România. “The never forgotten children of Romania – Copiii niciodată uitaţi ai României”, a postat pe pagina de Facebook mesajul tinerei italiene de origine română acum două zile, relatează publicația Ziarul de Iași.

“La vârsta de 3 ani am fost adoptată din România. Doresc foarte mult să-mi găsesc mama şi toate rudele apropiate. Numele meu a fost Ştefan Maria, născută la data de 8 februarie 2001 în municipiul Iaşi. Am locuit la orfelinatul din Hârlău (n.r. – se pare că tânăra e în eroare, ea s-a născut la Hârlău) până când am fost adoptată de minunata mea familie din Italia. Nu cunosc numele mamei mele, dar sper din tot sufletul ca anunţul meu să ajungă cumva la familia mea biologică. Poate şi mama mă caută, poate a încercat de multe ori, dar în zadar. Sunt sigură că cineva mă va recunoaşte şi va răspunde chemării mele. Aştept cu mare nerăbdare să-mi cunosc mama!!!”, a scris tânăra.

Tânăra, despre care nu au fost oferite alte date publice pentru a nu putea fi identificată, i-a rugat pe toţi cei care îi văd mesajul să îl distribuie pe grupurile din Iaşi şi împrejurimi.

Cum și-a dat seama angajata primăriei

Ana Năstasă, mediator sanitar în cadrul Primăriei Hârlău, și-a dat imediat seama cine era mama fetei. Ştia de mai multă vreme că una dintre femeile din grupul căldărarilor are un copil care a fost adoptat la 3 ani. Angajata primăriei a observat și că tânăra din Italia seamănă cu mama, dar mai ales cu o soră mai mică.

“Am văzut poza fetei de când avea 3 ani, şi pe cea actuală. În cea actuala seamănă foarte bine cu mama şi cu una dintre surori. Oraşul e unul foarte mic şi ne cunoaştem fiecare cu fiecare. De asemenea, prin natura serviciului cunoaştem comunitatea de romi. Ştiam că mama a dat copilul şi, din aproape în aproape, mi s-a confirmat acest lucru. Am sunat-o şi i-am arătat fotografiile. Ea a zis că este fata pe care a dat-o şi că la acel moment a căutat-o un an de zile”, a spus Ana Năstasă

“Îmi cer iertare de la fetița mea”

Maria Ştefan şi-a abandonat fetiţa când avea 3 ani în Spitalul de Copii din Iaşi în 2004, când soţul îi era în închisoare. Maria Ştefan mai are acasă trei copii minori. Ieri, a mers la Primărie şi a fost filmată când a transmis un mesaj pentru fiica ei.

“Eu sunt mama fetei, am recunoscut-o din poze. Vreau să iau legătura cu ea, să vorbesc cu ea. Nu am am avut posibilităţi, că soţul meu a fost închis, mai aveam o fetiţă mai mică decât dânsa, de un an, era şi ea micuţă. M-am dus la spital la Iaşi şi am lăsat-o acolo, câteva luni, cât am zis că o să scape el de la puşcărie. Când m-am dus la Iaşi mi-a zis că nu mai este la Iaşi, că au dat-o mai departe. Şi am întrebat unde este fata, unde este Maria, mi-au zis că au dat-o departe. Eu tot am căutat-o şi nu am mai găsit-o. Îmi cer iertare de la fetiţa mea că am lăsat-o şi vreau cu cea mai mare plăcere să o văd. Mai are fraţi şi surori acasă care vor să o vadă. Eu credeam că nu mai este în viaţă. Asta este, un păcat de al meu, că am lăsat-o, dar Dumnezeu e deasupra, că nu aveam ce să fac. Nu puteam, nu avea cum (n.r. – să o ţin), casa mi-a luat foc. Aveam doi copii mai mititei şi nu aveam ce să fac”, a spus, ieri, Maria Ştefan, mama fetei.

