Bărbatul a povestit pe Facebook cum a acționat și ce reacție au avut membrii unui echipaj SMURD aflați în apropiere, care nu au intervenit. Ulterior, aceștia au explicat că nu puteau să intervină, deoarece nu era în fișa postului, notează Mediafax. Aceștia sunt prezenți doar să acorde primul ajutor, salvarea persoanelor aflate în pericol fiind datoria salvamarilor.

„Astăzi m-am luptat cu moartea! Astăzi am câştigat eu. SMURD-ul a fost doar spectator. Doar a privit şi a aşteptat finalul. Am salvat viaţa unei fete care plutea în derivă în valurile mari ale mării. În Vama Veche. (…)

Trei băieţi de la SMURD, tineri, musculoşi, cu o maşinuţă pentru nisip, fluierau disperaţi o fată care se tot depărta, purtată de valuri. Speriat i-am întrebat de ce nu sar după ea!? De ce nu se duc să o salveze?”, scrie Adrian Gabriliu, care este directorul CSȘ Bacău și instructor de înot.

Acesta a spus că alături de el mai erau și alți bărbați, care îi rugau pe cei de la SMURD să sară în valuri, iar aceștia au explicat că nu sunt salvamari.

„N-am putut să mă abţin şi am ţipat la ei: „Bă! Sunteţi bărbaţi în primul rând. Şi lucraţi pe malul mării. Să vă fie ruşine! ”, mai scrie Adrian Gavriliu.

El a sărit în mare și a înotat până la tânără.

„Deşi sunt antrenor de înot şi obişnuit cu mediul acvatic… marea e altceva. Cu ultimele puteri am prins-o iar, strâns. Încercam să o ţin pe ea la suprafaţă şi eu să înot pe sub val. Într-un final am putut să ating solul cu picioarele. Eram salvaţi… amândoi. Am tras-o prin apă până la nivelul pieptului şi atunci mi-au venit în ajutor încă doi bărbaţi”, a continuat acesta.



„Abia mi-am stăpânit lacrimile”

Tânăra a fost preluată apoi de cei de la SMURD, care i-au acordat primul ajutor.

„Sleit de puteri, terminat fizic şi sub efectul emoţiilor abia mi-am stăpânit lacrimile. M-au atins felicitările oamenilor de pe plajă. Ale bărbaţilor care treceau pe lângă mine şi-mi strângeau mâna.

A unuia care a venit la mine şi mi-a arătat că are pielea găinii. Reacţia unei femei care mi-a mulţumit de parcă îi salvasem fata. Dar, am rămas dezgustat de reacţia celor de la SMURD, de lipsa salvamarilor”, mai scrie acesta.

De inconştienţa celor care se aventurează în valurile mari. Am realizat că astăzi puteam să mor şi eu, dar am un sentiment enorm de satisfacţie, pe care-l împărtăşesc… că astăzi m-am luptat cu moartea. Am salvat viaţa unei fete. Astăzi am câştigat eu!

ISU Constanța: „Nu a fost rea-voiță”

Adrian Gavriliu

Reprezentanţii ISU Constanţa au declarat că paramedicii de pe plajă sunt prezenţi acolo să acorde primul ajutor, iar salvarea din apă a persoanelor aflate în pericol este de datoria salvamarilor.

„Paramedicii noştri de care vorbeşte domnul sunt din punctul de prim ajutor de pe plajă şi ei sunt acolo să acorde primul ajutor de pe plajă, care au diverse afecţiuni medicale, dar şi persoanelor care sunt scoase din mare, indiferent că sunt înţepate de scoici sau înecate.

Avem o ambarcaţiune în Portul Mangalia, acela e punct temporar de salvare din mediul acvatic.

Această ambarcaţiune ieri (vineri – n.r.) nu a putut să iasă din cauza condiţiilor meteo, marea a fost foarte agitată, ca şi astăzi (sâmbătă – n.r.) când am avut persoană în pericol de înec în Jupiter, a încercat să iasă din port, dar nu a reuşit, pentru că valurile erau foarte mari şi persoana a fost salvată de către salvamari cu skyjet.

Salvarea persoanelor pe plajă este în atribuţiunea salvamarilor, care nu ştiu dacă au sectorul acela de plajă unde s-a întâmplat, iar la intervenţie se deplasase şi o ambarcaţiune de la ISU.

La salvarea din mare mai intervin alături de noi şi cei de la Garda de Coastă, dar în funcţie de mare, pentru că e importantă şi siguranţa salvatorului. Băieţii de pe plajă nu puteau intra în mare. Nu a fost rea-voinţă”, a declarat Anca Chiriţă, purtător de cuvânt al ISU Constanţa.

Arafat: „Aceste echipaje acordă primul ajutor celor aduși la mal de salvamar”

Raed Arafat a postat, tot pe Facebook, o replică acidă, în care a susținut că reprezentanții acelui echipaj SMURD nu aveau în fișa postului astfel de cazuri.

„Ca să clarificăm, echipajele SMURD pe plajă nu sunt echipaje de salvamar. Aceste echipaje acorda primul ajutor inclusiv înecaților aduși la mal de salvamar.

Nimeni nu poate pretinde ca cineva care nu este pregătit să salveze un înecat să facă acest lucru numai ca să satisfacă dorințele spectatorilor, ale mass-mediei și ale domnului director de la CSM Bacău”, a scris Arafat.

Mesajul lui Raed Arafat

Citeşte şi:

Apelul Poliției după intervenția de opt ore în cazul adolescentei care a mințit la 112. „Opriți-vă! Este o greșeală fantastică”

Membru CNA, despre fata care a sunat la 112 de 13 ori și a mințit că e sechestrată: „Ce ar fi să punem familia imbecilei să plătească toate cheltuielile, iar pe ea să o ducem la o școală de corecție”

Mihai Fifor, în Congresul PSD: „Viorica Dăncilă este un om pentru oameni, un om dedicat tuturor românilor”

GSP.RO În 2005 mergea la "Din Dragoste", după ce își înșelase soțul cu 2 bărbați. Uluitor ce s-a aflat acum, după 14 ani VIDEO