300 de lei în doar 60 de minute! Atât reușise să câștige o femeie care apela la mila publică pe podul de la Grozăvești, înainte de a fi ridicată de echipajul de intervenție al Poliției Locale Sector 6.

Deși s-a ales cu amendă, adevărata pierdere a fost „timpul prețios” petrecut la audieri în containerul special amenajat. Confruntată cu legea, acesta a promis că va ocoli de acum înainte Sectorul 6.

„Este în putere, de loc din Târgu Frumos, județul Iași, dar preferă o astfel de „muncă”. Toți își joacă rolurile până la capăt și sunt maeștrii în arta deziluziei! Apelează la mila publicului, dar de cele mai multe ori sunt parte a unor rețele bine organizate”, avertizează oamenii legii.

Polițiștii locali folosesc camerele de supraveghere pentru a depista rețelele care aduc și plasează cerșetori în puncte cheie din sector. „Atunci când identificăm astfel de cazuri, sesizăm imediat Poliția Română pentru deschiderea unor dosare penale. Dacă vrei să ajuți cu adevărat, alege să nu le oferi bani. Nu încuraja exploatarea!”, este mesajul transmis cetățenilor.