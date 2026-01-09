„Am crezut că era un liliac mort”

Lauren, proprietara mărcii de costume de baie Lolé Swim, susține că a descoperit ceea ce părea a fi o bucată de mucegai în laptele de migdale, pe care l-a cumpărat de la Aldi.

Nu-mi vine să cred că am băut asta ieri”, spune ea într-un videoclip postat pe TikTok, în care arată o bucată neagră pe furculiță.

 
 @laurenalex___ Wait til the end.... @ALDI Australia is this the 'new & improved' formula??? #aldi ♬ Welp, Didn't Expect That - Yu-Peng Chen & HOYO-MiX

Femeia a spus că a decis să taie cutia, arătând un obiect negru mult mai mare în partea de jos a acesteia.

Internauții au fost la fel de îngroziți, spunând că ar fi la fel de șocați de incident.

„Nu, mi se face rău fizic pentru tine, înnebunesc”, a spus cineva.

„Am vreo 3 din astea în dulap acum și mi-e frică să-mi fac cafea”, a mărturisit o altă persoană.

Alții erau mai preocupați de ceea ce se afla cu adevărat în interior: „Am crezut literalmente că era un liliac mort acolo”, a precizat o persoană.

Magazinul investighează incidentul

În declarația dată pentru news.com.au, Lauren a spus că, deși inițial a crezut că arată ca un șoarece mort, ea și soțul ei au fost de acord că seamănă mai degrabă cu un fel de mucegai.

Ea a spus că s-a dus direct la magazin cu reclamația.

Aldi, într-o declarație pentru news.com.au, a confirmat că este la curent cu problema și a încurajat pe oricine are preocupări similare să se prezinte.

Suntem în legătură cu acest client în legătură cu reclamația și investigăm situația. Încurajăm toți clienții să transmită feedback direct către Aldi prin intermediul centrului de asistență – magazinul investighează toate reclamațiile clienților”, a declarat un purtător de cuvânt.

