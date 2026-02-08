Potrivit a două exit-polluri difuzate de televiziunea publică, Antonio José Seguro, 63 de ani, ar primi între 67% și 73% din voturi, față de 27% până la 33% pentru Ventura, 43 de ani.

Antonio José Seguro ar urma să-i succeadă la începutul lunii martie conservatorului Marcelo Rebelo de Sousa, aflat în funcție de zece ani.

Seguro, un socialist moderat care a câştigat primul tur organizat pe 18 ianuarie, s-a prezentat ca o alegere sigură pentru a-l ţine la distanţă pe candidatul partidului de extremă-dreapta Chega. Din 2019, Chega a speculat sentimentele anti-romi, anti-imigranţi şi anti-establishment pentru a deveni principalul partid de opoziţie din ţară, notează Politico.

Prezenţa la vot a fost ridicată în ziua alegerilor, chiar dacă peste 100.000 de gospodării rămân fără energie electrică, iar serviciile de transport public au fost întrerupte în toată ţara din cauza furtunilor puternice.

Cine este Antonio José Seguro

Antonio José Seguro a stat departe de lumina reflectoarelor în ultimul deceniu, după ce anterior a fost alături de titani ai politicii portugheze şi europene. Fost europarlamentar și un apropiat al secretarului general al ONU António Guterres, Seguro a fost ales la conducerea Partidului Socialist după căderea lui José Sócrates pe fondul crizei financiare din 2011. Cariera sa politică a fost întreruptă însă după ce a pierdut în 2014 o luptă internă pentru controlul partidului în fața primarului de atunci al Lisabonei, António Costa.

Antonio Costa a devenit prim-ministru în 2015, apoi preşedinte al Consiliului European. La rândul lui, Antonio José Seguro a revenit pe scena politică anul trecut pentru a candida la preşedinţie, deși avea puține șanse.

El a candidat inițial ca independent, dar s-a consolidat ca o persoană de consens pentru centru-stânga şi a obţinut o victorie surprinzătoare în turul întâi.

Candidatura lui Seguro, sprijinită inclusiv de conservatori

Pentru turul doi, candidatura sa a primit sprijinul neaşteptat al conservatorilor dornici să-l împiedice pe liderul de extremă-dreapta să ajungă şef al statului. Pe lângă personalităţi de centru, precum fostul preşedinte şi prim-ministru Aníbal Cavaco Silva şi fostul comisar european pentru cercetare şi actualul primar al Lisabonei, Carlos Moedas, candidatul de centru-stânga a fost susţinut de mii de oameni care au semnat un manifest emis de personalităţi publice ce s-au autoproclamat „nesocialiste”.

Antonio José Seguro se descrie ca fiind o persoană care „se angajează în dialog, uneşte şi apropie oamenii”. El a promis că va fi mai „discret” decât preşedintele în exerciţiu Marcelo Rebelo de Sousa, un fost profesor de drept şi comentator de televiziune care a fost atât lăudat, cât şi criticat pentru tendința sa de a acapara spațiul public.

