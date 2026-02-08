Armata indiană a sechestrat trei petroliere în largul orașului Mumbai despre care Garda de Coastă a țării asiatice afirmă că sunt implicate în contrabandă sub controlul unui „sindicat criminal global”. Operațiunea a avut loc vineri, 6 februarie, și a implicat atât marina, cât și forțele aeriene.

Potrivit armatei indiene, navele sechestrate „transportau petrol din regiuni afectate de conflict”. Petrolul respectiv era transferat de pe o navă pe alta în apele internaționale pentru a „evita taxele vamale”.

Iran International relatează că petrolierele sechestrate de India sunt legate de Iran, iar una dintre ele naviga chiar sub pavilion iranian. Toate cele trei nave – Al Jafzia, Asphalt Star și Stellar Ruby – sunt vizate de sancțiuni americane. Observatori ai războiului din Ucraina spun că aceste nave erau folosite și de Rusia.

🇮🇳 India seizes three sanctioned tankers



The Indian Coast Guard on Saturday seized three tankers — the All Jafzia, the Asphalt Star and the Stellar Ruby.



All are under US sanctions for illegally transporting oil. pic.twitter.com/05lhdM06qo — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) February 8, 2026

Operațiunea de sechestrare a petrolierelor a avut loc la patru zile după ce președintele american Donald Trump a anunțat un acord comercial cu India și că țara asiatică nu va mai cumpăra petrol rusesc, ceea ce „va ajuta la încheierea războiului din Ucraina”.

Potrivit Bloomberg, India și-a redus treptat în ultimele luni achizițiile de petrol din Rusia. Reuters scrie că rafinăriile indiene de stat Indian Oil și Bharat Petroleum, precum și compania privată Reliance Industries nu mai acceptă oferte de achiziționare de petrol rusesc începând cu luna martie.

Rusia și Iranul sunt cunoscute pentru faptul că folosesc flote fantomă pentru a ocoli sancțiunile și a-și vinde petrolul în scopul de a face rost de bani pe care să-i investească în arme și conflicte armate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE