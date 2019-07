O femeie a înjunghiat o pasageră la metrou în urma unei discuții aprinse | FOTO & VIDEO

Tragedia s-a produs într-o stație din Brooklyn, New York. Incidentul a fost filmat de camerele de supraveghere. În înregistrare se observă cum două femei se iau la ceartă, apoi se bat.

La un moment dat, una dintre femei, Mia Simmons, în vârstă de 20 de ani, a scos o armă albă și a înjunghiat-o în gât pe Latanya Watson, în vârstă de 30 de ani.

În urma atacului, aceasta din urmă a fost transportată la spital, unde a murit câteva ore mai târziu.

Poliția a deschis o anchetă în acest caz. deocamdată nu se cunosc motivele care au provocat conflictul dintre cele două femei.

We’ve obtained security footage from a Brooklyn New York train station of a violent fight between two women, one of which has died. Latanya Watson, 30, lost her life after the violent attack. The motive remains unclear but the assailant has been charged w/ manslaughter. pic.twitter.com/dU3bPI5bgA