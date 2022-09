Raidul disperatei Sali, designer în viața de zi cu zi, a avut loc miercuri, 14 septembrie, la o sucursală din Beirut, capitala Libanului, a Blom Bank. Femeia a intrat în sediu cu un pistol de jucărie. A reușit să iasă cu aproximativ 13.000 de dolari, din cei 20.000 care se aflau în contul familiei.

Atacul a fost transmis în direct, pe unul dintre conturile ei de pe rețelele de socializare, iar imaginile o arată vorbind cu angajații băncii, înainte de a scoate arma artizanală, provocând țipete în jurul ei.

„Sunt Sali Hafiz, am venit azi… să iau depozitele surorii mele care moare în spital”, a spus femeia, în videoclip. „Nu am venit să ucid pe nimeni. Sunt aici doar să-mi revendic drepturile”, a completat ea.

Sally Hafiz stormed into her local bank with a gun in Beirut, along with other activists, to demand the sum of approximately 20k of her own money, held by the bank, to help with her sister's Cancer treatment. #Lebanon

