Accidentul a avut loc marți, pe o stradă din orașul buzoian, iar victima este o femeie de 70 de ani, care a coborât din mașina condusă de soțul ei și a traversat, ca să meargă la coafor. Era însoțită și de nepoțica ei, dar martorii spun că fetiţa s-a oprit la un magazin.

După accident, fostul procuror nu a oprit și s-a dus la cabinetul său de avocatură, din oraș. Câteva minute mai târziu au ajuns acolo și polițiștii, care i-au spus ce s-a întâmplat.

Ion Radu, fost procuror: „Când am ajuns la birou, la două minute a venit şi poliţia şi au zis că am făcut un accident. Şi am zis, ce accident? Au zis că am lovit o femeie. Am simţit că trec peste ceva. Am vrut să opresc, dar am crezut că este un câine. Cum să fie un om în mijlocul străzii?”, a declarat Ion Radu, fost magistrat.

În vârstă de 72 de ani, bărbatul crede că femeia a căzut pe asfalt înainte ca el să o lovească. Spune că a dus mașina la verificare: „Am dus maşina de a verificat-o tehnic, i-a făcut şi ITP-ul. Maşina nu are nicio lovitură, dacă o loveam, măcar se vedea. Nu este nicio lovitură. Ea cred că era deja la pământ când am trecut”.

Reacţia fostului procuror după accidentul produs i-a şocat pe martori.

Un dosar penal a fost deschis pe numele fostului procuror. Bărbatul este acum cercetat în libertate de către procurorii Curţii de Apel Ploieşti.

