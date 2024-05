Membru al echipei de securitate a Festivalului de muzică Nova, luat cu asalt de combatanţi ai mişcării palestiniene Hamas în timpul atacului lor din 7 octombrie 2023 din sudul Israelului, Libman, în vârstă de 24 de ani, „a fost ucis în timpul masacrului din 7 octombrie”, iar „trupul său a fost descoperit pe teritoriul israelian”, a precizat armata într-un comunicat.

Până în prezent, autorităţile credeau că el făcea parte dintre cele aproximativ 250 de persoane răpite la 7 octombrie şi duse în Fâşia Gaza, unde, potrivit Israelului, au rămas 128 dintre ele, dintre care 35 ar fi murit.

Contactată de AFP, armata israeliană a refuzat să precizeze unde, când şi cum au fost descoperite rămăşiţele sale. Ea s-a limitat să spună că acestea au fost identificate „datorită indiciilor găsite pe teren şi după o anchetă complexă desfăşurată de forţele armate şi de poliţia israeliană şi de Institutul Naţional de Medicină Legală”.

Potrivit presei israeliene, rămăşiţele sale au fost găsite îngropate împreună cu cele ale unei alte victime ucise în timpul festivalului Nova.

„După mai mult de 200 de zile şi nopţi de căutări, îngrijorare, rugăciune şi plâns am aflat cu mare tristeţe că fiul nostru iubit nu se mai află printre cei vii”, a precizat familia sa, într-un comunicat. El a fost ucis la locul festivalului Nova după ce a petrecut „ore întregi îngrijind numeroși răniţi”, a adăugat aceasta.

