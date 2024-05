Rupi G., acum în vârstă de 22 de ani, a vrut să vândă o mașină veche, care nu mai avea voie să circule pe șosele. Nu avea permis de conducere, dar asta nu l-a împiedicat să se urce la volanul mașinii pentru a prezenta vehiculul unui potențial cumpărător.

Accidentul a avut loc la Koln în urmă cu aproape un an, când tânărul, șomer, a postat pe Ebay un anunț în care spunea că vinde un autoturism Saab pentru care cerea 2.700 de euro. Cu doar câteva zile înainte, cumpărase mașina distrusă cu doar 350 de euro.

Anchetatorii au aflat că sistemele ABS și ESP ale vehiculului nu mai funcționau și ar fi trebuit să fie scos din circulație și casat. Primul potențial cumpărător a înțeles imediat că mașina nu valorează nimic. Dar cel de-al doilea interesat, Elvis A. (44 de ani), s-a urcat în vehicul cu nepotul său în vârstă de 13 ani, la scurt timp după ora 23:00, și i-a cerut lui Rupi G. să ocolească blocul, pentru a putea vedea cum merge mașina. Vânzătorul a fost de acord, chiar dacă nu are permis de conducere!

Apoi a condus cu viteză excesivă pe un drum îmbibat de ploaie. Într-o zonă cu limită de viteză de 30 km/h, el a circulat cu 78 de kilometri pe oră. Când o altă mașină a apărut pe un drum cu prioritate, tânărul român a pierdut controlul mașinii și s-a izbit cu toată forța de un semafor.

Tânărul de la volan a ieșit din mașina distrusă urcându-se pe bancheta din spate și prin luneta spartă. L-a lăsat în urmă pe muribund, pe locul pasagerului, și pe nepotul său grav rănit, relatează site-ul WDR.

Se pare că în spatele mașinii care urma să fie vândută, într-o altă mașină, conduceau cunoscuți ai lui Rupi. Bărbații, care nu au fost identificați de poliție, l-au dus la un spital din Düren. În spital, șoferul rănit și însoțitorii săi au inventat o minciună, pentru a explica rănile grave. Ar fi fost bătut la gara din Düren. Poliția a deschis atunci o anchetă, a cercetat imaginile de pe camerele de supraveghere din gară și a descopeirit că nu se confirmă povestea.

Marți, un tribunal din Koln l-a condamnat pe român, care și-a recunoscut vina, la un an și opt luni cu suspendare și supraveghere, plus câte 30 de ore de muncă în folosul comunității, timp de un an.

