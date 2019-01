Samanda Ford, în vârstă de 58 de ani și mamă a patru copii, e din orașul Beccles și a fost diagnosticată cu cancer de colon, în decembrie 2017, iar în iunie 2018 i s-a spus că mai are doar câteva luni de trăit.

Potrivit medicilor ei, ea ar fi trebuit să moară luna trecută, dar ea mulțumește pozitivității sale pentru menținerea sa în viață. De altfel, este cunoscută de prieteni drept „regina pozitivității”, fiind o ființă optimistă. La un moment dat, în timpul unei intervenții cirurgicale, chiar a fost declarată moartă, apoi a revenit miraculos la viață, pe masa de operație.

„Întotdeauna am avut o viziune pozitivă asupra vieții și nu am vrut să am parte de priveghiul de înmormântare, fără cau eu să fiu acolo. Am vrut ca toată lumea să aibă o experiență fericită, pentru că ar trebui să trăim cât mai fericit posibil”, a declarat ea, citată de edp24.co.uk.