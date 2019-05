După ce a născut, l-a sunat pe partenerul ei, care dormea la parter, și i-a spus că a devenit tată, a informat mirror.co.uk. Fetița, care a primit numele Sophie – Grace Johnston, este perfect sănătoasă.

Stacey s-a văitat de ușoare dureri de stomac și, din acest motiv, pentru a se odihni cum trebuie, David a decis să se culce la parter. La ora 4.14, s-a trezit și s-a uitat la telefon și a văzut că avea 60 de apeluri pierdute de la Stacey. David își dăduse telefonul pe silent înainte să se culce.

Când a început să urce treptele, David a primit un nou telefon de la Stacey, care i-a spus să urce repede, fiindcă „are un copil”.

Tatăl dormea la parter, cu telefonul pe silent!

„Eu dormeam la parter cu telefon dat pe silent și nu știam ce se întâmplă în baia de la etaj. Nu mai țin minte exact, dar parcă am fost trezit de un țipăt sau de un scâncet”, a mai spus David.

Stacey l-a rugat să sune la urgențe, dar el era, în continuare, buimac. „Habar n-aveam ce să fac. Paramedicii care au ajuns la noi acasă mi-au cerut să fac un bagaj și, din nu știu ce motiv, eu am început să caut haine în frigider. Încă nu pot să explic emoțiile prin care am trecut în acel moment”, a mai spus David.

„Totul s-a întâmplat foarte rapid. Într-un minut am fost pe toaletă, cu crampe stomacale, iar peste un minut eram pe podea și nășteam. N-am realizat că eram însărcinată până când n-am văzut capul copilului ieșind afară. A fost o naștere rapidă, iar David s-a trezit la câteva minute după ce am născut.

Oamenii m-au întrebat despre emoțiile pe care le-am simțit atunci, dar încă nu mi-e foarte clar în minte. Totul s-a petrecut foarte rapid. Abia după ce am născut am realizat că totul s-a schimbat în viața noastră”, a mai spus Stacey.

Neștiind că este gravidă, fata n-a evitat lucrurile pe care, de obiecei, gravidele sunt sfătuite să le evite. „Am făcut tot timpul, tot ce făceam de obicei. Am băut vin, dar rar, când ieșeam în oraș. Când mâncam mâncăruri picante, simtțeam niște arsuri. Abia după ce am născut am aflat că un copil cu mult păr îți provoacă arsuri”, a mai spus Stacey.

„Paramedicii care au venit la fața locului au fost șocați. Nu mai văzuseră o astfel de naștere”, a mai spus proaspăta mămică. Stacey și fetița ei au fost transportate de urgență la spital, dar s-a constatat că erau perfect sănătoase.

„E un miracol, fiindcă n-am știut că e însărcinată și am dus o viață normală. Dar avem un copil perfect sănătos”, au mai spus părinții.

