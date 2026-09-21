O mamă din Cehia a abandonat copilul nou-născut într-un spital din România. După cinci luni, băiețelul a fost adus în țară și preluat de o familie adoptivă pe aeroportul din Praga, a relatat Blesk.

O poveste emoționantă a atras atenția opiniei publice după ce o mamă din Cehia și-a abandonat bebelușul la scurt timp după naștere într-un spital nenumit din România.

După cinci luni de incertitudini, copilul a fost adus în Cehia și încredințat unei familii de asistenți maternali.

În ciuda eforturilor autorităților, nu s-a reușit identificarea tatălui copilului. Astfel, s-a decis repatrierea micuțului cu sprijinul Ministerului de Externe, al Biroului pentru Protecția Juridică Internațională a Copiilor, al poliției și al serviciilor sociale.

În ziua de marți, 15 septembrie, băiețelul, în vârstă de cinci luni, a ajuns pe aeroportul din Praga.

„A fost foarte calm pe tot parcursul zborului și a dormit liniștit, inclusiv în timpul predării către familia care îl aștepta la aeroport”, Adam Čörgő, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe, instituție responsabilă pentru organizarea transportului copilului.

La sosire, bebelușul a fost întâmpinat nu doar de noii săi părinți adoptivi, ci și de o judecătoare, care a finalizat formalitățile legale pentru transferul oficial al copilului în grija noii familii.

Fără intervenția autorităților cehe, copilul ar fi rămas în grija sistemului de protecție din România, fiind ulterior oferit pentru adopție în această țară, scrie Blesk.

Ministerul de Externe al Republicii Cehe a explicat că, în situațiile în care un copil ceh se află singur în străinătate, instituția colaborează cu autoritățile locale și cu Biroul pentru Protecția Juridică Internațională a Copiilor (ÚMPOD).