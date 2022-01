O femeie din Galați spune că a fost anunțată de furnizorul de apă că a murit: „Sunt vie şi mă simt bine”

Femeia locuiește singură, într-o casă de pe strada Movilei, notează Viața Liberă. În ziua de Bobotează, aceasta a primit o înștiințare de la Apă Canal prin care era anunțată că a murit, dar și că tot ea trebuie să meargă urgent la sediul companiei ca să clarifice soarta contractului rămas, prin moartea ei, fără titular.

Jurnaliștii de la Viața Liberă au publicat notificarea de la Apă Canal pe care femeia a primit-o în cutia poștală, în care scrie că „doamna Savin Anca, titularul contractului, a decedat” și că destinatarul este chemat „în termen de cinci zile” la sediul Apă Canal pentru clarificarea situației contractuale.

Femeia a declarat pentru sursa citată că ea este cu toate plățile la zi, stă cu „acte în regulă” în casa moștenită și, mai ales, că este vie și se simte bine.

„Cum e posibil așa ceva de la o instituție față de care mi-am plătit mereu datoriile? Sunt cu plățile la zi, poate au zis că dacă am consum mai mic, am murit? Cum să mor? Sunt vie și mă simt bine! Stau cu acte în regulă în casa pe care am moștenit-o de la mama mea, am certificat de moștenitor, contractul e valabil, încheiat pe numele meu, în 2013. Ce fac acum, dacă îmi taie apa în toiul iernii?”, a declarat Anca Savin pentru Viața Liberă.

Foto: Viața Liberă

