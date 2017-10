O femeie din Pitești a aflat că are cancer, în ziua în care a născut. Viața a lovit-o crunt pe Cristina Manea, o tânără în vârstă de doar 23 de ani din Pitești, perfect sănătoasă până cum trei luni, când a adus pe lume o fetiță.

Familia sa a trecut de la extaz la agoni ,î ndoar cateva momente, a adus pe lume o fetiță, acum trei luni, și la doar câteva ore a fost diagnosticată cu o boală cruntă: cancer.

„Pe 25 iulie, la 8 dimineaţa, soţia mea a născut, prin cezariană, o fetiţă sănătosă. Mai apoi, la câteva ore, a acuzat dureri mari de cap. Doctorul care a operat-o i-a făcut un tomograf general şi am aflat că este suspectă de cancer cu metastaze la plămâni şi la cap. A doua zi, neştiind ce se întîmplă, eu veneam cu flori la ea la spital. Mama, care ajunsese înintea mea, m-a sunat şi mi-a spus să vin repede, că e tragedie mare. Am alergat într-un suflet. Am ajuns la spital, unde m-a aşteptat doctorul care mi-a dat vestea. Cristina era la terapie intensivă. Am fost să o văd… nu avea reacţii. Abia după două – trei zile a început să îşi revină puţin, să silabisească, să deschidă ochii. În mod normal, după două trei zile de la naştere, mamele merg să îşi vadă copiii. Soţia mea fiind la pat, am vorbit şi i-au adus fetiţa la terapie intensivă. Pentru prima data şi-a ţinut copilul în brate, dar doar două-trei minute, pentru că a obosit. A simţit fetiţa şi s-a văzut legătura dintre ele în acel moment. După câteva zile de stat la Spitalul Judeţean, ea fiind lehuză şi având şi tulburări hormonale, am reuşit să mergem la Bucureşti, la Institutul Oncologic Fundeni. Doctorul de acolo i-a făcut de urgenţă 5 şedinţe de radiotearpie la cap. După, în urma unei biopsii la plămâni, s-a pus diagnosticul. Parctic s-a confirmat suspiciunea: sarcom alveolar de părţi moi. Asta înseamnă un cancer destul de rar. Doamna doctor de la Anatomie Patologică de Spitalul Monza din Bucureşti mi-a spus că a mai întâlnit decât un caz similar, în urmă cu 10 ani”, a spus, printre lacrimi ,Adi Manea (32 de ani), soţul Cristinei, pentru sursata.ro.