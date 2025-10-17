După 3 ani de relație virtuală, timp în care s-a dat patron de companie petrolieră, femeia a descoperit dezamăgită că a rămas cu conturile goale. Ea a fost victima unei escrocherii complexe, pusă la cale de un nigerian stabilit în România. Complice în toată afacerea i-a fost chiar soția sa.

Cu mesaje de iubire și multe promisiuni, bărbatul de 35 de ani a convins-o pe femeia din Ploiești să-i trimită sume uriașe de banii. Aceasta nu a stat deloc pe gânduri și a virat în conturile indicate de suspect 200.000 de euro, în mai multe tranșe: 168.000 de euro, 2.000 de euro și alți 30.000 de euro.

Bărbatul chiar a convins-o că vrea să se însoare cu ea și a determinat-o să facă o deplasare în Olanda pentru a se întâlni cu „reprezentanți” de-ai săi, el fiind blocat în interes de afaceri într-un stat arab.

După o perioadă, femeia s-a trezit la realitate și și-a dat seama că a fost păcălită. A mers la poliție și a reclamat întreaga poveste. Individul a fost prins și dus la audieri, iar agenţii l-au reţinut pentru 24 de ore. Ulterior, el a fost plasat de judecători sub control judiciar. La percheziția domiciliară, s-a găsit suma de 7.000 de lei. Deocamdată, anchetatorii nu au aflat ce a făcut cu banii.

