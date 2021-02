Imaginile au fost surprinse în orășelul Cowdenbeath și au fost postate marți pe internet. Clipul o arată pe femeie cum împinge camionul pe o stradă înzăpezită, în timpul unei furtuni de zăpadă. Misiunea ei este cu atât mai dificilă cu cât strada pare că este în rampă, pe un deal.

Nu se cunosc încă împrejurările care au făcut-o pe femeie să împingă vehiculul masiv.

Filmarea de 18 secunde a devenit virală după ce a fost postată pe rețelele de socializare.

A woman has been spotted attempting to push a lorry up a snow-covered hill in Fife.



Footage shows her ‘helping’ the struggling Grahams Dairies truck up an icy road in Cowdenbeath. https://t.co/ifWwBwlFwG pic.twitter.com/Bp9tEceSfv