Cazul s-a petrecut la sfârșitul săptămânii trecute în comuna Ipatele din județul Iași. Cea care a alertat polițiștii a fost mama femeii înscărcinate. Aceasta a cerut ajutorul, anunțând că fiica ei a fost bătută cu lanțurile de bărbatul ei. La fața locului au ajuns atât polițiștii, cât și un echipaj de la Ambulanță, care au transportat-o pe femeia în vârstă de 28 de ani la spital.

”Polițiștii au demarat de îndată cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și lipsire de libertate în mod ilegal, fiind emis totodată un ordin de protecție provizoriu împortiva bărbatului bănuit de comiterea faptelor. Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat că în noaptea de 24 iunie fiind sub influența băuturilor alcoolice, bărbatul și-ar fi agresat concubina, i-ar fi luat telefonul mobil și ar lipsit-o de libertate”, a declarat, pentru Libertatea, purtătorul de cuvânt al IPJ Iași, Anca Vijiac.



Reținut de polițiști, bărbatul, în vârstă de 31 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El a contestat decizia instanței.

Rudele femeii însărcinate au cerut ajutorul unei asociații care sprijină persoanele defavorizate din județele Iași și Vaslui, pentru a o sprijini pe femeia însărcinată atunci când va ieși din spital.

Apel la solidaritate: ”adăpost pentru aripi frânte”

”M. (victima n.r.) mai are o fetiță de 3 ani. Episoade violente au mai fost, dar ea nu a avut unde să se ducă. Mama ei e bolnavă de cancer și abia are grijă de ea. Sora ei nu are cum să o ajute. Și ne cerea disperată ajutorul. Și ne-am convins că e timpul pentru un adăpost. Trebuie să-l avem. Și M. va fi prima pe care o vom ajuta să se pună pe picioare. Am vorbit astăzi cu ea, e spitalizată și în siguranță acum. Bebelușul e bine aparent”, a anunțat Magda Săvuică, cea care coordonează proiectul Dragoste desculță.



Asociația a lansat o acțiune de strângere fonduri pentru a asigura mamei o chirie lunară într-o casă pe care o vom numi “adăpost pentru aripi frânte.”

Oficialii IPJ Iași au precizat că polițiștii Postului de Poliție Ipatele nu au mai fost sesizați anterior cu privire la alte fapte de violență domestică între cei doi. De asemenea, având în vedere că cei doi au un copil minor, polițiștii au sesizat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Iași, ”în vederea luării măsurilor legale”. În prezent, fetița de 3 ani se află în grija bunicii materne.





GSP.RO „Crezi că sunt proastă?!”. Nu s-a mai putut abține și a început să țipe la iubit, iar imaginile au devenit publice

Playtech.ro ȘOC! Ea e iubita lui David Popovici! Cum arată tânăra, primele imagini cu ea

Observatornews.ro Cum arată primul număr verde de înmatriculare din România, destinat maşinilor electrice

HOROSCOP Horoscop 27 iunie 2022. Scorpionii au multe idei de pus în practică pentru a administra anumite resurse pe care le dețin

Știrileprotv.ro Laurențiu Reghecampf a dat lovitura cu „Reghe Ranch”! Profit uriaș în afaceri pentru antrenor

Orangesport.ro ŞOC în cazul care a cutremurat ţara! Nu a murit! Văzută în altă ţară:“Erau ochii ei, sunt sigur de ce am văzut”

PUBLICITATE POVEȘTI CARE VINDECĂ. După 19 ani de dureri de spate, un bărbat a cunoscut medicii care i-au redat mobilitatea

PUBLICITATE Got Wood Design, atelierul de mobilier handmade pornit în joacă și ajuns business de zeci de mii de euro