Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Incidentul, care s-a petrecut în februarie 2026, a adus în prim-plan vulnerabilitatea sistemului medical în fața unor greșeli umane.

În ianuarie 2026, femeia a descoperit un nodul în sânul drept, confirmat de ginecologul său și de un examen ecografic.

Ulterior, aceasta a fost trimisă pentru investigații suplimentare la Radiologia și Centrul de Competență pentru Sân din cadrul KUK.

Pe 4 februarie, un medic i-a comunicat că suferă de cancer, recomandând tratament imediat.

În timpul consultației, pacienta a observat că prenumele său era scris greșit pe radiografia prezentată de medic. Inițial, doctorul a pus greșeala pe seama colegilor săi, însă femeia a remarcat ulterior că și data nașterii era incorectă, dezvăluind astfel o confuzie majoră: dosarul său fusese schimbat cu cel al altei paciente.

„Un astfel de moment poate fi extrem de destabilizant pentru pacienți”, a recunoscut spitalul. KUK și-a exprimat regretul pentru situație și a oferit sprijin psihologic femeii afectate.

Femeia suferă încă de atacuri de panică și anxietate severă. Soțul său a declarat că se gândesc să ceară despăgubiri pentru trauma suferită.

„Simt disperare și plâng ori de câte ori îmi amintesc” – a spus pacienta.

Conform KUK, medicii sunt disponibili pentru discuții directe cu pacienții afectați, subliniind importanța comunicării și găsirii unei soluții comune.

Spitalul a mai precizat că astfel de incidente sunt rare, dar necesită o evaluare atentă pentru a preveni repetarea lor.

Cazul reamintește de un alt incident similar petrecut la același spital, când unei femei de 30 de ani i-a fost extirpat uterul în urma unui diagnostic greșit.