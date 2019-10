De Livia Lixandru,

Un șofer aflat în trafic a filmat ursul în timp ce alerga pe drum, în apropierea pieței din orașul Victoria, scrie Monitorul de Făgăraș.

UPDATE 18:15: Lucian Berbecel a mărturisit că a trăit clipe de groază în momentul în care a fost atacat de urs.

,,Am ieşit afară din casă şi mă uitam pe stradă. Mi s-a părut că aleargă cîinele vecinului pe stradă. Dar când s-a apropiat am văzut că e urs. A sărit direct pe mine. N-am avut timp nici să fug, nici să reacționez cumva. Am înlemnit. M-a trântit la pământ şi m-a rănit la mână, în zona cotului. Hainele mi-au fost sfâşiate”, a declarat bărbatul pentru Monitorul de Făgăraș.

Norocul meu a fost că ursul era urmărit de un microbuz care l-a rănit. De aceea a fugit ursul. Lucian Berbecel, bărbatul atacat de urs

Bărbatul spune că a primit îngrijiri medicale de la echipajul SMURD, însă a refuzat transportul la spital.

Ursul s-a plimbat nestingherit duminică după-amiază în Victoria

/ foto: Monitorul de Făgăraș

Ursul s-a năpustit și asupra unui băiețel de trei ani, dar și pe sora lui mai mare de patru ani. Atacul a avut loc pe stradă, sub privirile mamei celor doi copii.

Ursul a sărit direct peste copiii mei. Prin săritură i-a rănit uşor, pe fetiţă la cap şi sub ochi, iar pe Mihai l-a zgâriat la frunte. N-am apucat nici să ţip, am amuţit. Mă uitam la copii şi nu ştiam ce să fac. Moisin Ioana Daniela, mama celor doi copii atacați de urs

Femeia spune că a avut mare noroc că ursul a fost alungat de jandarmi în pădure. Ea a mărturisit că este însărcinată și a tras o sperietură soră cu moartea.

Sunt gravidă în 6 luni şi m-am speriat atât de tare încât am zis că nasc pe loc. Moisin Ioana Daniela, mama celor doi copii atacați de urs

Mama și-a dus copiii la centrul de permanență situat în apropierea zonei în care a fost atacată de urs. Medicii au decis ca frații răniți de urs să fie duși la spitalul din Făgăraș pentru a primi îngrijiri.

Ursul a fost alungat în pădure de către jandarmi / foto: Monitorul de Făgăraș

UPDATE 15:30: Și un băiețel de trei ani a fost rănit de urs în aceeași zonă din localitatea brașoveană Victoria unde au fost atacați o fetiță de patru ani și un bărbat de 65 de ani, transmite Mediafax.

Atât fetița, cât și băiețelul au fost duși de urgență la centrul medical de permanență din Victoria și urmează să fie transportați la spitalul din Făgăraș.

Localnicii au fost avertizați prin sistemul Ro-Alert despre prezența ursului în zonă.

Deocamdată nu se cunosc împrejurările în care cei doi copii și bărbatul au fost atacați de urs.

Fetița de patru ani se afla împreună cu mama ei în momentul în care a fost rănită. De asemenea, în aceeași zonă, un bărbat a fost rănit de urs. Echipajul a fost solicitat pentru îngrijiri medicale, potrivit Digi 24.

„Fetița în vârstă de 4 ani prezintă escoriații la nivelul feței, iar un bărbat în vârstă de 65 de ani prezintă escoriații la nivelul antebrațului. Ambele persoane sunt conștiente”, spun reprezentanții ISU Brașov.

foto: Monitorul de Făgăraș

