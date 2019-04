O investigație preliminară realizată de Consiliului General al Asistenților Medicali din Zambia arată că, între anii 1983 şi 1995, numele asistentei care a spus că a schimbat mii de copii la naștere nu apare în Registrul Asistentelor.

Asistenta care suferă de cancer în fază terminală a mărturisit că vrea să-și mărturisească faptele în fața tuturor oamenilor și, mai ales, în fața mamelor care au născut la spitalul UTH.

„În cei 12 ani în care am lucrat la maternitate, am schimbat între ei peste 5000 de copii. Ştiu că am greșit şi sper ca Dumnezeu să mă ierte. De asemenea, îi rog pe oameni să mă ierte pentru lucrurile nedrepte pe care le-am făcut unor copii nevinovați. Știu că unele cupluri au divorțat după ce au făcut teste ADN și au aflat că bebelușii nu erau ai lor”, a declarat Elizabeth Mwewa, potrivit tuco.co.ke.

Cu toate că mesajul fostei asistente este unul plin de remușcare, femeia a mai spus că motivul pentru care a schimbat copiii la naștere a fost să se distreze.

Deși numele de Elizabeth Mwewa nu a fost găsit nici în registrele spitalului UTH, ancheta continuă. Autoritățile fac apel la părinții care au copii născuți la spitalul din Zambia să rămână calmi până la finalizarea investigației, notează lusakatimes.com.

Foto: tuco.co.ke.

