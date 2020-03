De Andreea Archip,

Caroline Chen avea 13 ani când a lovit epidemia de SARS, care a infectat 1750 de oameni și a ucis 300. Locuia atunci în Hong Kong, era adolescentă și trebuia să stea acasă.

Și tot de atunci a prins drag și respect față de personalul medical care a muncit până la epuizare, povestește jurnalista chineză pentru publicația New Mexico in Depth.

În 2014, când a lovit Ebola, era deja reporter la început de drum pentru Bloomberg. Când SUA a avut primul pacient diagnosticat cu Ebola, editorul a întrebat-o dacă vrea să plece la Dallas ca să documenteze subiectul mai bine. Mai târziu a scris și despre Zika, în Florida.

„De fiecare dată, am văzut aceleași decalaje în înțelegerea publicului a ceea ce se întâmplă. Pe de o parte aveam epidemiologii și directorii de laboratoare care îmi explicau detaliile îngrozitoare, părțile tehnice și modelele, cum funcționează testarea. Și pe de altă parte, vedeam titluri și burtiere prea simpliste și statistici care induceau în eroare citate de oficialii guvernamentali”, povestește Caroline Chen pentru New Mexico in Depth.