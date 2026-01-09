Viața ei s-a sfârșit pe Via dei Vestini, la doar câțiva metri de locul unde sunt salvate viețile altora, într-o tragedie care se suprapune cu o alta.

Originară din Chieuti, în provincia Foggia, și locuind în Rotello, Anna venise la Chieti cu un scop precis. Rezervase o cameră la o pensiune pentru a fi aproape de spital, reducând la minimum timpul de călătorie. Miercuri seara, acea scurtă călătorie pentru a-și vizita fiul a fost ultima.

Totul s-a întâmplat în fața bisericii Santissima Annunziata. Din motive care urmează să fie stabilite de către carabinieri, femeia a fost lovită de un Renault Kadjar, condus de un bărbat de 46 de ani. Impactul a fost violent. Deși eforturile de salvare au fost imediate, totul a fost în zadar. Transferată la Terapie Intensivă, femeia a intrat în comă. Medicii au încercat totul, dar starea ei clinică era prea compromisă.

A murit aseară, după mai puțin de 24 de ore de agonie. Parchetul din Chieti a deschis un dosar penal pentru omor, iar mașina a fost confiscată penntru expertizare tehnică. Carabinierii urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs tragedia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE