De Mihai Niculescu,

UPDATE ora 18.00 . Sunt cel puțin 30 de persoane rănite în urma evenimentului din Germania.

Cel puțin 10 persoane au fost rănite, iar șoferul a fost reținut, transmite BBC.

A driver of a Mercedes rammed into the crowd during the Rosenmontags parade, which was held in the city of #Volkmarsen, #Germany on Monday, and left at least 15 injured, including several children pic.twitter.com/InfG0CzQot

— nonouzi (@Gerrrty) February 24, 2020