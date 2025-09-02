Vehiculul, observat pe autostrada A1 într-o călătorie „aventuroasă” ce pare să fi început în Calabria, a fost surprins ulterior la terminalul de feribot din portul Genova.

În imagini, mașina apare supraîncărcată atât în interior, cât și pe exterior, având pe plafon o încărcătură masivă și voluminoasă alcătuită din bagaje, mobilier, biciclete și diverse obiecte, toate fixate cu o plasă.

Clipul a stârnit amuzament, uimire și totodată îngrijorare privind siguranța rutieră. Mulți internauți s-au întrebat cum a reușit vehiculul să traverseze țara în asemenea condiții fără să fie oprit de poliție.

„Această mașină pare să fi parcurs 1.300 de kilometri fără să fie oprită. E fotografiată peste tot pe internet, dar nimeni n-a oprit-o. Cum este posibil?”, a scris un utilizator.

