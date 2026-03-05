„În seara zilei de 4 martie, un atac cu drone asupra unei nave civile care naviga sub pavilionul Panamei a fost înregistrat în apele Mării Negre, în timp ce vasul părăsea portul Ciornomorsk”, a declarat guvernatorul militar regional din Odesa, Oleh Kiper.

„Nava transporta porumb. În urma atacului, unii membri ai echipajului au fost răniți”, a spus Kiper, adăugând că echipajul a fost evacuat.

Oficialul ucrainean a precizat numele navei și nu a furnizat un bilanț al răniților.

Regimul de la Moscova a avertizat anterior că orice navă care navighează spre porturile ucrainene poate fi tratată ca transportând armament.

Ucraina, un important producător agricol, și-a văzut exporturile perturbate de la lansarea invaziei ruse la scară largă, pe 24 februarie 2022.

