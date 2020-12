O navă cu 12 sirieni la bord, abandonată în Portul Constanța. Marinarii sunt neplătiți de un an, iar proviziile de hrană sunt pe sfârșite

Nava nu are combustibil, mâncarea este pe sfârşite, iar salariile sunt restante de peste un an. Un marinar are de primit salarii din ultimii doi ani.

Federaţia Internaţională a Transportatorilor (ITF) România şi Administraţia Porturilor Maritime Constanţa au găsit o soluţie temporară pentru alimentarea cu energie de la cheu, a mai transmis SLN.

Autoritatea de Pavilion şi clubul de asigurare nu au intervenit încă, deşi au fost notificate de inspectorul ITF România încă din 2 decembrie.

”Situație inacceptabilă”

”Eu personal am informat şi administraţia din Panama şi clubul de asigurare despre situaţia de aici şi le-am cerut să îşi îndeplinească obligaţiile din Convenţia MLC 2006, în conformitate cu Certificatele semnate pentru această navă. Este o situaţie inacceptabilă”, a transmis inspectorul ITF România şi liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu.

Potrivit imaginilor postate pe pagina oficială a Sindicatului de pe o rețea de socializare, membrii echipajului au pus lemne pe foc la bord pentru a se încălzi.

