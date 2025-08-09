O călătorie de 40 de trilioane de kilometri

Inginerii au proiectat o navă spațială care ar putea transporta până la 2.400 de persoane într-o călătorie dus către Alpha Centauri, sistemul stelar cel mai apropiat de al nostru.

Nava, numită Chrysalis, ar putea parcurge o călătorie de 40 de trilioane de kilometri în aproximativ 400 de ani, spun inginerii în descrierea proiectului lor, ceea ce înseamnă că mulți dintre potențialii săi pasageri ar cunoaște doar viața de pe navă.

Chrysalis este concepută pentru a găzdui mai multe generații de oameni până când va intra în sistemul stelar Alpha Centauri, unde i-ar putea transporta la suprafața planetei Proxima Centuri b – o exoplanetă de mărimea Pământului, despre care se crede că este potențial locuibilă.â

Construită ca o păpușă rusească

Înainte de îmbarcarea pe navă, proiectul Chrysalis ar necesita ca generațiile inițiale de locuitori ai navei spațiale să trăiască și să se adapteze la un mediu izolat din Antarctica timp de 70 până la 80 de ani pentru a se asigura că vor rezista psihologic la viața pe această arcă spațială.

Nava ar putea fi construită teoretic în 20 până la 25 de ani și la bordul ei va fi menținută gravitația prin rotație constantă a structurilor sale în jurul unui nucleu fix.

Nava, care ar măsura 58 km lungime, ar fi construită ca o păpușă rusească, cu mai multe straturi care se suprapun unui nucleu central. Straturile includ spații comune, ferme, grădini, case, depozite și alte facilități comune, fiecare alimentate de reactoare de fuziune nucleară.

Nucleul din centrul vehiculului găzduiește navetele care ar putea aduce oameni pe Proxima Centuri b, precum și toate echipamentele de comunicații ale lui Chrysalis.

Păduri tropicale și boreale

Stratul cel mai apropiat de nucleul lui Chrysalis este dedicat producției de alimente, cultivării plantelor, ciupercilor, microbilor, insectelor și animalelor în medii controlate. Pentru a conserva biodiversitatea, ar fi menținute diferite medii, inclusiv păduri tropicale și boreale.

Al doilea nivel de la centru spre exterior oferă spații comune, cum ar fi parcuri, școli, spitale și biblioteci, pentru locuitorii navei. Următorul înveliș ar găzdui apoi locuințe dotate cu circulație a aerului și generatoare de căldură.

Lucrările au loc la nivelul următor, unde există facilități pentru industrii variind de la reciclare la produse farmaceutice și producție structurală. A cincea și ultimul strat ar servi drept depozit pentru diverse tipuri de resurse, materiale, echipamente și utilaje.

Proiectanții navei Chrysalis sugerează că roboții ar putea opera acest nivel, reducând nevoia de muncă fizică umană.

Nașterile ar fi planificate pe Chrysalis pentru a asigura menținerea populației la un nivel sustenabil, pe care echipa de cercetare l-a stabilit la aproximativ 1.500 de persoane – cu 900 de persoane mai puțin decât capacitatea totală a navei.

Colaborare cu inteligența artificială

Cei responsabili de guvernarea navei ar colabora cu inteligența artificială, „permițând reziliența întregului sistem social, un transfer mai bun de cunoștințe între diferitele generații de locuitori și o viziune mai profundă asupra dinamicii generale a complexului navei spațiale Chrysalis”, au scris inginerii de proiect în prezentarea lor.

Acest plan este pur ipotetic, deoarece o parte din tehnologia necesară, cum ar fi reactoarele comerciale de fuziune nucleară, nu există încă.

Cu toate acestea, proiecte ipotetice precum acesta pot contribui la baza noastră de cunoștințe existentă și pot ajuta inginerii să îmbunătățească proiectele viitoare, comentează Live Science.

Juriul Proiectului Hyperion a scris pe site-ul său web că arca Chrysalis a impresionat prin „’coerența la nivel de sistem și designul inovator al structurii habitatului modular”, dar și prin ‘„profunzimea generală a detaliilor”. Echipa câștigătoare, formată din cinci cercetători, a primit premiul de 5.000 dolari. 

