O nouă audiere a lui George Maior la comisia SRI, sub semnul întrebării, pentru că nu se știe cine va plăti drumul acestuia din SUA. Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu a declarat, la Parlament, că, în total, cheltuielile de deplasare presupun biletul de avion care “sare de mie” de euro, iar Ministerul nu îi poate deconta deplasarea, în condițiile în care ambasadorul României în SUA este chemat la comisie în calitate de fost șef al SRI.

Chemarea din nou la Bucureşti a ambasadorului României în SUA, George Maior, pentru a fi audiat la Comisia parlamentară de control al activităţii SRI, este incertă, în condiţiile în care nu a fost identificată deocamdată forma legală de decontare a cheltuielilor de deplasare a acestuia.

Peşedintele Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda a afirmat, într-o conferinţă de presă, că a discutat acest aspect cu ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu.

“Am avut o discuţie cu domnul ministru de Externe, în care l-am rugat să ne sprijine – noi am trimis şi adresă oficială şi am vrut să vedem care este stadiul acelei adrese oficiale – privind invitarea domnului Maior la Comisia de control al activităţii SRI. Ne-a spus că audierea precedentă a coincis cu concediul domnului Maior şi cea de-a doua a coincis cu venirea în ţară a domnului Maior pe nişte chestiuni care vizau Ministerul de Externe şi că se pune problema în acest moment cine suportă costurile de deplasare a domnului Maior”, a spus Manda.

Manda a menționat că rămâne de văzut dacă în regulamentul comisiei există prevederea ca, atunci când se doreşte invitarea la comisie a unor persoane şi e nevoie de suportarea costurilor, să se facă această suportare a costurilor.

”Rămâne să vedem şi să discutăm cu cei de la MAE şi la Secretariatul general al celor două Camere eventual chestiunea aceasta şi să vedem care va fi perioada sau data la care domnul Maior poate să vină la comisie”, a spus el.

La rândul lui, ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat că MAE nu poate să îi plătească deplasarea în ţară lui George Maior, ambasadorul României în SUA, pentru că acesta este invitat de Comisia parlamentară pentru controlul activităţii SRI în calitate fost şef al SRI.

Astfel, în acest context, MAE şi Parlamentul caută soluţii pentru decontare, astfel încât audierea să fie posibilă.

“Încercăm acum să găsim o soluţie legală pentru a putea să-i decontăm cheltuielile de deplasare. Până acum la audierile anterioare era cu ocazia concediului de odihnă în ţară sau cu altă ocazie, pentru consultări. Am vorbit şi cu domnul Manda, există şi o posibilitate care trebuie analizată dacă poate suporta Parlamentul, dacă nu, să găsim noi o formulă. MAE nu poate să-i plătească deplasarea domnului Maior în calitate de ambasador pentru că este chemat la comisie în calitate de fost şef al SRI”, a afirmat marţi ministrul Meleşcanu, la Senat, după o întâlnire cu preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu.

Meleşcanu a precizat că cheltuielile de deplasare presupun doar biletul de avion care “sare de mie”. (n.r. – 1.000 de euro).

În luna aprilie, Claudiu Manda anunța că George Maior a ”mințit” în privința relației cu Horia Georgescu.

Acuzația a fost adusă după audierea lui Horia Georgescu. Manda spunea că îl va invita “de urgenţă” la comisie pe fostul șef al SRI, în prezent ambasador al României în Statele Unite ale Americii, pentru a da explicaţii în Parlament și a precizat că Horia Georgescu a adus şi probe în acest sens.

Fostul colonel SRI Daniel Dragomir susţinea, recent, că fostul şef al SRI, George Maior, a fost ascultat de cel care era mâna lui dreaptă, Florian Coldea. Iar Maior, la rândul său îl intercepta pe Traian Băsescu.

”Șefa DIICOT, Alina Bica, merge la George Maior și îi spune: «vezi că am primit informări venite/disjunse dinspre DNA spre DIICOT de pe piața de capital și ești tință în acele mandate». Știți ce a făcut domnul Maior? După o săptămână s-a dus la doamna Bica și i-a spus: «Alina, am verificat, așa este, am vorbit cu Florian, dar să știi că nu eu sunt țintă». Din acel moment, Florian Coldea a urât-o pe Alina Bica de moarte”, a dezvăluit Dragomir.