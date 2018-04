George Maior a ”mințit” în privința relației cu Horia Georgescu. Acuzația a fost adusă, joi, de preşedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activităţii SRI, Claudiu Manda, după audierea lui Horia Georgescu. Manda a anunțat că îl va invita “de urgenţă” la comisie pe fostul șef al SRI, în prezent ambasador al României în Statele Unite ale Americii, pentru a da explicaţii în Parlament și a precizat că Horia Georgescu a adus şi probe în acest sens.

“În prima audiere, domnul Horia Georgescu ne spunea că a avut o relaţie foarte apropiată, că îl considera chiar prieten, iar domnul Maior ne-a spus că îl cunoştea vag. După ce-am discutat astăzi cu domnul Horia Georgescu, considerăm că domnul Maior ne-a minţit şi credem că sunt destul de multe lucruri pe care ar trebui să le discutăm în continuare cu domnul Maior. Astăzi, după şedinţă, o să îi scriem o adresă domnului Maior, să îl invităm de urgenţă la comisie pentru a discuta şi a avea opinia domniei sale în contextual noilor lucruri spuse la comisie de către Horia Georgescu”, a spus Manda.

Președintele comisiei SRI a precizat că ”nu are cum să fie o discuţie sau să se cunoască vag – persoane care s-au întâlnit la sediul SRI, la sediul ANI, la restaurant sau la Horia Georgescu acasă”.

”Domnul Horia Georgescu a venit şi ne-a spus aceste lucruri şi ne-a adus şi probe în acest sens”, a declarat Claudiu Manda la finalul discuţiilor cu Horia Georgescu, care au durat aproape şase ore.

Senatorul PSD a adăugat că o altă temă de discuţie a fost contextul numirii lui Horia Georgescu la conducerea Agenţiei Naţionale de Integritate, acesta susţinând în cadrul comisiei că fostul şef al SRI George Maior ar fi intervenit pentru el.

“Ne-a comunicat că, după ce (Horia Georgescu – n.r.) promovase sau obţinuse examenul de a fi nominalizat preşedinte al ANI – procedura presupunea ca Senatul României să-l valideze printr-un vot, era o perioadă în care parlamentarii PSD, nu ştiu dacă şi PNL, că era vorba de USL, nu participau la şedinţe, nu era cvorum – a avut o discuţie cu domnul Maior, s-a plâns la domnul Maior pe acest caz, domnul Maior l-a asigurat că va fi în regulă şi, la cât ne-am uitat astăzi în timpul şedinţei la ce s-a întâmplat la Senat la vremea respectivă, cred că a fost prima şedinţă de plen a Senatului în care s-au întrunit senatori şi au putut să ia o decizie. (…) Vrem să-l ascultăm şi pe domnul Maior dacă s-a întâmplat aşa şi dacă a avut vreo discuţie cu cineva din zona de decizie”, a explicat Manda.

Horia Georgescu, despre Maior: ”Eu l-am considerat un prieten, poate şi un mentor. Se pare că asta a fost doar din punctul meu de vedere”

Fostul şef al Agenţiei Naţionale de Integritate a declarat, joi, după audierea în comisia parlamentară de control al SRI, că a avut o relaţie apropiată instituţională şi personală cu fostul şef al SRI George Maior, pe care l-a considerat prieten şi mentor și că acum îşi pune semne de întrebare cu privire la această relaţie.

Întrebat cum ar caracteriza punctul de vedere al lui George Maior vizavi de relaţia dintre SRI şi ANI, Georgescu a susţinut că ceea ce a spus fostul şef al SRI pe această temă nu este adevărat.

“Am spus şi acum câteva săptămâni după declaraţia dumnealui că ceea ce a spus nu este adevărat. A fost o relaţie apropiată şi instituţională şi personală. Restul detaliilor le-am prezentat în faţa comisiei”, a adăugat Georgescu.

El a subliniat că, din punctul lui de vedere, relaţia personală nu s-a rupt, ci a fost vorba de o “lipsă de asumare” din partea lui George Maior.

“Din punctul meu de vedere nu s-a rupt, eu cred că a fost o lipsă de asumare din partea domnului Maior în faţa comisiei de control al SRI. Nu ştiu motivul care l-a determinat. Eu l-am considerat un prieten, poate şi un mentor, şi am avut o relaţie apropiată cu el. Se pare că asta a fost doar din punctul meu de vedere. Nu cred că mai este cazul. Nu mai vorbesc cu dânsul.(…) Nu ştiu, cred că şi distanţa şi timpul, mai ales după evenimentele de care am avut şi eu parte, cred că a dus la răcirea relaţiei”, a subliniat Horia Georgescu.

Horia Georgescu a declarat, joi, după audiere, că protocolul dintre ANI şi SRI are la bază aspecte ce ţin de tehnicitatea unor procese IT şi infrastructură critică. Fostul şef al Agenţiei Naţionale de Integritate Horia Georgescu a declarat că în cadrul audierii a clarificat “în mod cert” neconcordanţele invocate de preşedintele comisiei.

Fostul colonel SRI Daniel Dragomir susţinea, recent, că fostul şef al SRI, George Maior, a fost ascultat de cel care era mâna lui dreaptă, Florian Coldea. Iar Maior, la rândul său îl intercepta pe Traian Băsescu.

”Șefa DIICOT, Alina Bica, merge la George Maior și îi spune: «vezi că am primit informări venite/disjunse dinspre DNA spre DIICOT de pe piața de capital și ești tință în acele mandate». Știți ce a făcut domnul Maior? După o săptămână s-a dus la doamna Bica și i-a spus: «Alina, am verificat, așa este, am vorbit cu Florian, dar să știi că nu eu sunt țintă». Din acel moment, Florian Coldea a urât-o pe Alina Bica de moarte”, a dezvăluit Dragomir.