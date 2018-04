O nouă criză economică vine în România, influențată și de naționalizarea pilonului II de pensii

O nouă criză economică paște România, iar naționalizarea pilonului II de pensii ar putea să fie ultima picătură care va umple paharul unei economii deja supraîncălzite așa cum este a noastră, susține Florin Cîțu.

„Deja se strâng norii negri asupra economiei României. Inflație, dobânzi mari, deficit de buget, deficit comercial, toate arată că economia României este supraîncălzită și supraîntinsă. Să încerci să îți arunci casa în aer printr-o volatilitate financiară ar da o dovadă publică de prostie, ceea ce nu m-ar mira din partea PSD”, a declarat senatorul Florin Cîțu la ieșirea din Comisia Economică a Senatului, după întâlnirea cu reprezentanții administratorilor de fonduri de pensii private.

Deși îi invitase încă de săptămâna trecută pe colegii din Comisie, mulți dintre aceștia au ales să nu vină la întâlnirea cu administratorii fondurilor de pensii pentru că deja avea pregătită Ordonanța de Urgență care va face primii pași spre naționalizarea pilonului II de pensii.

„Am propus această întâlnire colegilor, săptămâna trecută. Colegii de la PSD nu au considerat că este o întâlnire interesantă pentru ei. Acum înțeleg de ce, pentru că ei deja știau deznodământul. Ei deja știau că pilonul II de pensii va dispărea și atunci nu vedea oportuunitatea acestei discuții”.

Potrivit lui, naționalizarea înseamnă că pentru că sunt bani privați românii vor fi obligați să și-i mute, de fapt. „Nu vor fi obligați, ci le vor fi luați și mutați în pilonul I de pensii. Este ceea ce am văzut în Polonia, ceea ce am văzut parțial și în Ungaria. Lucrurile acestea s-au întîmplaty exact în modelele de țări pe care le are Liviu Dragnea astăzi”, a mai spus senatorul.

Naționalizarea pilonului II de pensii este pe ultima sută de metri, a avertizat senatorul liberal, Florin Cîțu, potrivit căruia, săptămâna viitoare se pregătește o Ordonanță de Urgență care va duce la acest lucru.

„Săptămâna viitoare va fi o Ordonanță de Urgență care va avea ca scop, o variantă urâtă, spre naționalizarea pilonului II de pensii. Orice intervenții de acest gen înseamnă volatilitate pe piețele financiare, înseamnă dobânzi mai mari pentru bugetul statului, înseamnă costuri mai mari pentru toată lumea. Oricum ai da-o ceea ce ne spun ministrii Finanțelor și Muncii și în general PSD înseamnă costuri mai mari pentru cei care muncesc azi în România doar pentru a plăti niște pensii pe care ei le-au mărit din pix, niște pensii speciale și niște pensii nesimțite”, a mai spus senatorul după discuțiile care au avut loc la Comisia Economică din Senat cu administratorii fondurilor de pensii private din România.

Miza o reprezintă cele 42 de miliarde de lei din pilonul II de pensii, bani care înseamnă cam 5% din PIB.