Publicăm mai jos mesajul integral transmis de președinții instituțiilor UE:

Astăzi, la lăsarea serii, va apune soarele peste mai bine de 45 de ani în care Regatul Unit a fost parte din Uniunea Europeană. Pentru noi, președinții celor trei instituții principale ale UE, la fel ca pentru multe alte persoane, astăzi va fi, în mod inevitabil, o zi de reflecție și de sentimente contradictorii.

Gândurile noastre se îndreaptă către toți cei care au contribuit la înfăptuirea Uniunii Europene în forma pe care o cunoaștem astăzi. Către cei care sunt îngrijorați cu privire la propriul viitor sau care sunt dezamăgiți de ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Către colegii noștri britanici din instituțiile europene care au contribuit la definirea unor politici ce au îmbunătățit viața a milioane de europeni. Ne vom gândi la Regatul Unit și la cetățenii săi, la creativitatea, ingeniozitatea, cultura și tradițiile lor – o parte esențială a mozaicului care constituie Uniunea.

Aceste emoții reflectă atașamentul nostru față de Regatul Unit, sentiment care depășește cu mult apartenența la Uniunea noastră. Întotdeauna am regretat profund decizia Regatului Unit de a părăsi Uniunea, dar întotdeauna am respectat-o pe deplin. Acordul la care am ajuns este echitabil pentru ambele părți și asigură faptul că milioane de cetățeni ai UE și ai Regatului Unit își vor vedea drepturile protejate în continuare, indiferent de locul în care au ales să trăiască.