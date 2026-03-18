„Îl urăsc, mă simt atât de vulnerabilă”

Deși pare o simplă lipsă de politețe sportivă, experții avertizează că este o formă de violență psihologică și control.

Victimele povestesc cum partenerii lor, adesea mai experimentați, le lasă în urmă fără mijloace de orientare, fără echipament adecvat sau fără o soluție de întoarcere, ignorând riscurile reale (frig, epuizare, rătăcire).

Un videoclip anume a marcat profund. Este cel al unei utilizatoare, @averafteriya, vizionat de peste 22 de milioane de ori. Chipul nu i se vede; apar doar poteca, muntele și vocea ei care tremură. Înaintează singură, își filmează frica și suspină printre hohote de plâns:

„Îl urăsc, mă simt atât de vulnerabilă, este cea mai rea sâmbătă din viața mea”. În descriere, ea scrie: „Faci o drumeție pe munte cu el, dar te lasă singură, complet singură, și realizezi că nu te-a iubit niciodată.”

„M-am trezit singură în pădure”

Sub videoclip, mărturiile au început să curgă, scoțând la iveală amploarea fenomenului. „Odată, fostul meu prieten m-a lăsat singură în timpul unei drumeții”, scrie o utilizatoare.

O alta povestește: „M-am trezit singură în pădure. A trebuit să merg pe jos timp de două ore după ce el a plecat cu mașina”. O a treia evocă o drumeție de 12 ore în Marele Canion, unde a fost abandonată pe traseu și ajutată de un necunoscut. Mecanismul rămâne, așadar, întotdeauna același.

Abandon în medii ostile

Conceptul își are originile într-o nuvelă din 1893 a scriitorului scoțian Robert Barr, intitulată An Alpine Divorce, în care un soț plănuia să scape de soția sa în Alpi, dar astăzi termenul descrie o realitate modernă a „pedepsirii” partenerei prin abandon fizic în medii ostile.

Povestea este o ficțiune sumbră în care un cuplu, blocat într-o căsnicie plină de ură, se trezește pe marginea unei prăpastii. Mai exact, este povestea unui bărbat care, neputând să se despartă de soția sa, urzește un plan machiavelic pentru a o ucide în timpul unei excursii în Alpii Elvețieni. Mai bine de un secol mai târziu, referința reapare cu o rezonanță morbidă.

Dincolo de trauma psihologică, există cazuri tragice, precum cel din Austria, de pe muntele Grossglockner, unde abandonul s-a soldat cu decesul partenerei, ducând la un proces pentru omor.

Un bărbat de 37 de ani a fost condamnat în Austria pentru omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig în timpul unei ascensiuni pe vârful Grossglockner, cel mai înalt munte din Austria.



