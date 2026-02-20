Și-a abandonat iubita pe munte

Tribunalul din Innsbruck a condamnat, pe 19 februarie, un cetățean austriac la 5 luni de închisoare cu suspendare și la o amendă de 9.400 de euro pentru moartea iubitei sale, potrivit Associated Press (AP).

Femeia, în vârstă de 33 de ani, și partenerul său au încercat în ianuarie 2025 să urce muntele de 3.798 de metri, însă aceasta și-a pierdut viața la aproximativ 50 de metri sub vârf, după ce bărbatul a lăsat-o în urmă pentru a cere ajutor.

Cu toate acestea, se presupune că bărbatul nu a dus-o într-un loc protejat de vânt și nu a învelit-o în pătura de urgență pe care ea o avea la ea și nici într-un sac de dormit. Când trupul ei a fost recuperat ulterior de echipele de salvare, aceste echipamente au fost găsite în rucsacul ei.

Procurorii au susținut că decizia inculpatului de a nu solicita ajutor mai devreme sau de a nu se întoarce a contribuit la tragedie, deși inculpatul s-a declarat nevinovat. Aceștia l-au acuzat pe bărbat că și-a lăsat partenera „neprotejată, epuizată, în stare de hipotermie și dezorientată”.

Bărbatul a mai fost acuzat că a planificat prost cățărarea, că ar fi avut echipament inadecvat și de faptul că serviciile de salvare au fost alertate mult prea târziu în timpul nopții.

Judecătorul, despre inculpat: „Nu te văd ca pe un om lipsit de inimă”

Judecătorul Norbert Hofer, și el un alpinist experimentat, a explicat că bărbatul a evaluat greșit situația de pe munte, dar nu a avut intenția de a-și abandona prietena. El a subliniat că abilitățile femeii în alpinism erau „mult în urmă” față de cele ale bărbatului.

„Nu te văd ca pe un criminal, nu te văd ca pe un om lipsit de inimă. Te văd ca pe cineva care, în cele din urmă, a încercat să ceară ajutor și să-i fie alături prietenei sale”, a declarat judecătorul în sala de judecată, referindu-se și la reacțiile din social media.

Cu toate acestea, judecătorul a adăugat că inculpatul a eșuat în a-și asuma „responsabilitatea de lider” și că femeia ar fi supraviețuit „dacă ar fi fost luate măsurile potrivite”, cum ar fi apelarea mai rapidă la ajutor sau renunțarea la ascensiune.

Cum s-a apărat inculpatul

În apărarea sa, bărbatul a declarat în instanță că regretă „nespus de mult” cele întâmplate, potrivit AP. El a explicat că toate deciziile privind ascensiunile lor, inclusiv cea pe vârful Grossglockner, au fost luate împreună.

De asemenea, a susținut că nu avea o pregătire formală în alpinism și că abilitățile prietenei sale nu erau cu mult mai slabe decât ale sale.

Bărbatul a precizat că prietena sa era într-o stare bună în momentul în care un elicopter al poliției a survolat zona în timpul urcării și că nu își poate explica deteriorarea rapidă a stării acesteia. El a mai spus că a coborât pentru a căuta ajutor după ce a discutat cu ea.

