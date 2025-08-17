Noua lor casă va fi Forest Lodge, o proprietate impresionantă cu opt dormitoare, situată în Windsor Great Park. Această mutare vine la scurt timp după ce familia s-a mutat în Adelaide Cottage, tot în Windsor, în august 2022.

„Familia Wales se va muta mai târziu în acest an”, a confirmat un purtător de cuvânt al Palatului Kensington pentru CNN.

Autoritățile locale au aprobat recent cererea pentru modificări minore la Forest Lodge. Acestea includ îndepărtarea unei ferestre și lucrări la șemineu, conform PA Media.

Proprietatea a beneficiat de o restaurare amplă în 2001, în valoare de aproximativ 2 milioane de dolari. Fotografiile de atunci arată zidăria originală, cornișe elaborate din ipsos și decorațiuni impresionante ale tavanului.

Această mutare vine după o perioadă complicată pentru familia regală. Kate a dezvăluit recent că a fost diagnosticată cu cancer și a început chimioterapia în februarie 2024.

În timpul tratamentului, prințesa s-a retras din viața publică, făcând doar câteva apariții în vara trecută. În septembrie 2024, ea a anunțat că a terminat chimioterapia, declarând că „face tot ce poate pentru a rămâne fără cancer”.

