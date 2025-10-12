La bordul iahtului Tifare, sub pavilion francez și lung de 11 metri, se aflau doi părinți și trei copii cu vârste de 8, 10 și 12 ani.

După ce ambarcațiunea a fost avariată grav și a început să ia apă, familia a trimis un semnal SOS și a reușit să urce într-o plută de salvare înainte ca barca să se scufunde complet.

O navă de pescuit din Peniche, numită Silmar, a răspuns la apelul de urgență, în timp ce armata portugheză a fost mobilizată.

Salvarea a fost confirmată de Forțele Aeriene Portugheze, care au publicat imagini cu momentul extragerii supraviețuitorilor cu un elicopter EH-101 Merlin.

„Elicopterul EH-101 Merlin al Escadrilei 751 Pumas a fost trimis pentru a salva cinci persoane aflate la bordul unei ambarcațiuni situate la peste 50 de kilometri de Peniche”, a declarat un purtător de cuvânt al armatei portugheze.

„Barca cu pânze, în care se afla o familie cu trei copii, a fost atacată de un grup de balene ucigașe care au avariat coca. După incident, pasagerii au abandonat nava și au fost recuperați de o barcă de pescuit din apropiere. Operațiunea de salvare s-a încheiat cu succes, iar elicopterul s-a întors ulterior la bază”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Familia, care plecase din Lorient, în Bretania (Franța), se îndrepta spre sudul Europei. Toți cei cinci membri au fost transportați la spital și primesc acum asistență din partea autorităților consulare franceze.

Incidentul vine la mai puțin de o lună după un atac similar, când un alt grup de orci a scufundat o ambarcațiune turistică în largul Portugaliei, în apropiere de plaja Fonte da Telha.

În acel caz, barca de agrement Nautic Squad, la bordul căreia se aflau cinci persoane, s-a scufundat după ce a fost lovită repetat de orci. Imaginile surprinse arată cum o balenă ucigașă lovește în mod repetat coca, până când ambarcațiunea se înclină periculos și se scufundă.

Și alte incidente similare au fost raportate în ultimii ani: în iulie 2024, un grup de orci a fost cât pe ce să răstoarne un iaht în apropiere de orașul spaniol Deba, iar în vara anului precedent, un navigator britanic a surprins momentul în care barca sa s-a scufundat după un atac.

Tot anul trecut, un cuplu din Cambridge, Janet și Stephen Bidwell, a fost implicat într-un atac care a durat aproape o oră.

Orcile de pe coasta Peninsulei Iberice au, de obicei, între 4,8 și 6,4 metri lungime, fiind mai mici decât cele din Antarctica, care pot depăși 8,5 metri.

Atacurile au loc cel mai frecvent între lunile mai și august, însă specialiștii cred că aceste comportamente nu sunt, de regulă, agresive intenționat, ci rezultatul curiozității sau al jocului acestor mamifere inteligente.

