După o luptă de 4 ani pentru a face un copil, o pacientă îl acuză pe managerul Maternității Giulești că refuză s-o trateze: „Se răzbună pe mine”

Maternitatea spune că „spitalul nu a fost sancționat de autoritățile de resort”, dar nu a răspuns concret la întrebările ziarului.

La începutul anului 2018, după mai multe încercări eșuate de a avea un copil pe cale naturală, Mihaela* și soțul ei au hotărât să recurgă la fertilizarea in vitro (FIV). Au apelat la serviciile Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu” (Maternitatea Giulești), cu care au semnat un contract.

Încă de când a început tratamentul FIV, pacienta spune că acuza ușoare dureri pelvine, însă acestea s-au agravat în 2019, după o intervenție la Giulești.

Spune că rezidentul n-a fost asistat de medic

„Medicul rezident Mihaela Cosma mi-a făcut o puncție ovariană, fără a fi asistată de un medic primar. Mi-a lăsat în burtă patru din cei nouă foliculi, pentru că nu i-a putut scoate, după cum chiar dânsa mi-a comunicat în timpul procedurii. A fost un chin pentru mine, am rămas pe masă plină de sânge și cu dureri groaznice”, a povestit Mihaela pentru Libertatea.

Puncția ovariană presupune înțeparea foliculilor ovarieni și extragerea ovocitelor, care ulterior ajung în laboratorul de embriologie. „Specialistul are interesul să înțepe absolut toți foliculii, pentru a avea un număr cât mai mare de ovocite. Uneori, din cauza unor condiții speciale, mai sunt lăsați unii foliculi, însă aceste cazuri sunt destul de rare”, a explicat un medic specialist consultat de Libertatea.

Acesta a precizat și că un medic rezident nu poate face puncția ovariană fără a fi supravegheat de un medic specialist sau de un medic primar.

Mihaela mai spune că a aflat cu stupoare că în documentele întocmite de către spital era menționat faptul că, la puncția ovariană, medicul rezident a fost asistat de către un medic primar, dr. Anca Moisa. „Acolo era un fals, au încercat să mușamalizeze situația”, acuză pacienta.

Contactată de Libertatea, dr. Cosma a refuzat dialogul: „Nu doresc să comentez cazul”.

Maternitatea Giulești

Inflamație veche și nedescoperită

Femeia susține că, deși ulterior s-a plâns de dureri acute în zona pelvisului, nu i s-au efectuat analize suplimentare pentru a descoperi cauza durerilor. „În ciuda durerilor atroce pe care le acuzam, mi s-au efectuat în jur de șapte embriotransferuri. Fiecare procedură costă cel puțin 5.000 de euro”, a declarat Mihaela.

50.000 de euro e suma aproximativă pe care Mihaela spune că a plătit-o pentru tratamentul la Giulești din 2018 până anul trecut.

Îngrijorată de durerile constante, dar și de consumul ridicat de medicamente, la finele anului 2019, Mihaela a fost la medicul de familie pentru o ecografie abdominală.

„Mi-a fost teamă să nu am o problemă la ficat din cauza pastilelor. Știind că fac de un an tratamente pentru a rămâne însărcinată, medicul mi-a propus să-mi facă și o ecografie pelvină. «Doamnă, cum v-au pus embrioni? Aveți o inflamație veche la nivelul pelvisului, e imposibil să obțineți un rezultat pozitiv în asemenea condiții», asta mi-a zis”, povestește Mihaela.

A luat și o bacterie din spital

Cu rezultatul ecografiei, femeia s-a întors la Maternitatea Giulești, unde a fost preluată de un alt medic, dr. Anca Moisa. „Dr. Moisa mi-a făcut o histeroscopie și mi-a zis că n-a văzut în viața ei o asemenea inflamație.”

Scrisoare medicală semnată de dr. Anca Moisa, care a avut-o în grijă pe pacientă

Scrisoare medicală semnată de dr. Anca Moisa

În acest timp, femeia spune că a contractat din spital și bacteria Klebsiella. „Când am întrebat de unde am luat-o, asistenta-șefă mi-a zis: «Din păcate, de pe instrumentarul insuficient sterilizat». Dar mi-a zis-o cu nonșalanță, părea că e ceva la ordinea zilei”, spune pacienta. Din cauza inflamației și a bacteriei, timp de un an, între 2020 și 2021, femeia a urmat tratament antibiotic și antiinflamator, fiind nevoită să întrerupă procedurile FIV.

Infecțiile nosocomiale nu sunt ceva nou pentru Giulești. În urmă cu patru ani, în noiembrie 2018, maternitatea a fost nevoită să sisteze internările și să facă dezinfecție, după ce 17 bebeluși au fost depistați cu stafilococ auriu.

Iar în 2020, după opt ani de procese, justiția a decis că același spital trebuie să plătească aproape 400.000 de euro daune morale familiei unei femei în vârstă de 34 de ani care a decedat în anul 2012 în urma unei infecții nosocomiale.

Anchetă disciplinară derulată de Colegiul Medicilor

În toamna anului 2021, prin intermediul unui avocat, Mihaela a trimis o notificare către managerul spitalului, dr. Ovidiu-Marcel Moisa, în care i-a adus la cunoștință neregulile observate în spital și în modul în care a fost tratată. Înainte, pacienta îi semnalase problemele managerului și în mod personal, direct, printr-o serie de mesaje pe WhatsApp, consultate de Libertatea, la care singurul răspuns al dr. Moisa a fost: „Voi verifica”.

Ulterior, în aprilie 2022, Mihaela a sesizat și Ministerul Sănătății, dar și Colegiul Medicilor din București (CM), unde a făcut două plângeri. A primit un singur răspuns, de la CM, care a dispus, pe 16 mai, o anchetă disciplinară în cazul medicului rezident Mihaela Cosma și a doctoriței Anca Moisa.

Decizia Colegiului Medicilor la reclamațiile pacientei

„Se răzbună pe mine”

Femeia acuză că, drept urmare a reclamațiilor făcute, managerul spitalului le-a interzis doctorilor să-i mai facă procedurile FIV.

„Dumnealui, în loc să ia măsuri, se răzbună pe mine. Am trecut și trec printr-un calvar. Nu mai pot! Pur și simplu, și-au bătut joc de mine. În prezent, eu nu mai am inflamații și se poate, în sfârșit, efectua fără probleme actul medical, dar mi se refuză acest drept.”

Nu înțeleg cum este posibil ca un angajat al spitalului să-și bată joc de un pacient, de un om care încearcă din răsputeri să aibă un copil. Este o tragedie pe care o trăiesc. Mihaela, pacientă:

Ce i-a răspuns spitalul

La reclamațiile făcute către managerul Moisa, pacienta a primit un răspuns oficial, pe 3 ianuarie, în care i s-a comunicat că, în urma verificărilor efectuate, „personalul medical implicat în realizarea procedurilor a acționat în mod corect și în conformitate cu legislația în vigoare și protocoalele medicale instituite în spital”.

În același răspuns către pacientă se precizează că aceasta a fost „atent monitorizată de personalul medical”, care a acționat „în consecință” în privința inflamației descoperite la nivelul mucoasei uterului.

Managerul acuză că soțul nu și-a dat consimțământul

În ce privește refuzul actului medical, managerul Moisa precizează că spitalul deține o probă de spermă congelată a soțului Mihaelei, pentru care nu există un consimțământ informat, în scris și în mod expres.

Pacienta însă îl contrazice și spune că acest consimțământ a fost semnat încă de când au apelat la serviciile spitalului, în 2018, când a dat și prima probă seminală.

„Managerul m-a informat că acel contract nu mai există. Pentru a nu-mi face procedurile a invocat tot felul de motive aberante: că soțul meu poate nu-și dorește copilul, că poate e plecat din țară. Au creat o întreagă poveste halucinantă doar ca să se răzbune pe noi.”

Declarația soțului prin care își dă acordul pentru procedurile FIV, semnată de dr. Anca Moisa

„Este un abuz”

Femeia spune că, în 2018, soțul a semnat consimțământul, iar singurul exemplar a rămas la spital. În februarie 2022, conducerea maternității i-a cerut soțului Mihaelei să semneze un nou consimțământ în prezența unui avocat. Deși a făcut acest lucru, femeia susține că managerul i-a refuzat în continuare actul medical. I-a cerut să vină cu un document parafat de notar, pe care l-a prezentat spitalului în original. Degeaba.

„Tot ce ni s-a cerut am făcut, dar în continuare îmi sunt încălcate drepturile, mi se refuză actul medical.”

Liberul consimțământ dat în fața unui avocat este echivalentul celui dat în fața notarului, explică avocatul femeii. „În ceea ce privește refuzul nejustificat de a realiza o procedură medicală cu privire la care au fost începute demersuri cu acordul ambelor părți – pacientă și unitatea medicală –, apreciem că se încalcă nu doar legislația internă, ci și un drept fundamental al omului, respectiv dreptul la reproducere, reglementat de art. 8 din CEDO, care face referire la viața de familie și la viața intimă”, spune avocatul.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit în multiple cazuri că exprimarea consimțământului inițial al soțului este suficient pentru utilizarea probei biologice, fiind la latitudinea acestuia să-și retragă ulterior, în mod expres, acest consimțământ, a mai spus avocatul.

Eu mi-am întrerupt activitatea din învățământ, sunt profesor doctor cu specializarea în literatură română medievală, tocmai pentru a avea un copil. Am făcut sacrificii supraomenești și îmi sunt încălcate drepturile, dreptul la actul medical. Este un abuz. Mihaela*, pacientă:

Declarația soțului înaintată către Maternitatea Giulești

Medicii refuză dialogul

Femeia mai spune și că medicul curant, dr. Anca Moisa, a informat-o că managerul ar fi amenințat-o în cazul în care îi efectuează procedura medicală.

Contactată de Libertatea, dr. Anca Moisa a precizat că nu poate să facă nicio declarație „câtă vreme există un litigiu legal între doamna și spital”. Pacienta susține însă că nu a acționat spitalul în instanță.

„Nu mă interesează nici să-i dau în judecată, nici să-mi recuperez banii pierduți, eu vreau doar să mi se facă actul medical. Nu sunt acuzații, e o prezentare a unei realități crunte. E o nedreptate și vreau să știe toată lumea că aceste abuzuri se întâmplă.”

Spitalul: „Să dovedească”

Dr. Ovidiu Moisa, managerul Maternității Giulești

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu” s-a limitat la a menționa că „spitalul nu a fost sancționat sau înștiințat de autoritățile de resort că personalul medical ar fi avut o conduită necorespunzătoare și că regulile de igienă nu au fost respectate”.

Conducerea a scris, într-un răspuns înmânat reporterilor vineri, că, în cazul disfuncționalității sau a unei infecții nosocomiale, „este evident că aceștia (pacienții, n.r.) urmează să dovedească cele afirmate/sugerate și să se adreseze autorităților competente”.

Spitalul nu a menționat nimic despre caz și nici nu vorbește despre reclamațiile făcute de Mihaela* intern, direct la conducerea spitalului.

*Mihaela* este un pseudonim folosit pentru a proteja viața privată a pacientei.

