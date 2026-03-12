O pacientă din Austria, care a fost operată din greșeală la degetul inelar în loc de cel mijlociu, nu va primi despăgubiri, conform unei decizii recente a Curții Supreme de Justiție (OGH).

Instanța a stabilit că intervenția chirurgicală a fost efectuată corect din punct de vedere medical și a adus beneficii pacientei.

Femeia suferea de o afecțiune care provoca blocarea tendoanelor de flexie la degetele mijlociu și inelar ale mâinii drepte. Deși solicitase intervenția doar la degetul mijlociu, medicul a operat din greșeală degetul inelar.

În urma operației, pacienta a acuzat dureri timp de 11 zile și a rămas cu o cicatrice de 1,5 cm pe degetul inelar.

Pacienta a cerut despăgubiri de 5.000 de euro, însă instanțele locale din Braunau și Ried im Innkreis i-au respins cererea.

Operația a fost considerată „reușită, iar degetul inelar nu mai prezenta simptomele inițiale, având acum o mobilitate mai bună”.

Decizia Curții Supreme Curtea Supremă a confirmat hotărârile instanțelor inferioare, explicând că în dreptul civil se analizează ce ar fi fost dacă nu ar fi existat o conduită greșită („comportament alternativ legal”).

În acest caz, s-a argumentat că, fără intervenția asupra degetului inelar, pacienta ar fi suferit mai mult. Astfel, despăgubirea pentru durere a fost exclusă.

Instanța a clarificat prin această decizie că, în cazul unor intervenții efectuate fără consimțământ, dar care au un rezultat medical benefic, nu se poate solicita despăgubire.

„S-a dovedit că intervenția a ameliorat durerile și mobilitatea degetului inelar“, se arată în motivarea instanței.