În mod miraculos, motanul Oscar, în vârstă de doi ani, a supraviețuit unui ciclu de spălare de 12 minute, cu apă fierbinte și detergent.

Cat miraculously survives 12 minutes in washing machine during hot cycle https://t.co/lHbEJmwrSR pic.twitter.com/7una9wBghM — New York Post (@nypost) July 2, 2020

Amanda Meredith, din Queensland, Australia, stăpâna pisicii, a povestit pentru ABC Sunshine Coast, că, la scurt timp după ce Angelo, soțul ei, a băgat hainele în mașina de spălat, a auzit un sunet ciudat, însă nu a acordat prea multă atenție acestui aspect.

După ceva timp, femeia nu mai găsea animalul de companie, a început să-l caute prin casă și a descoperit că pisica era în mașina de spălat.

”Biata pisică avea lăbuțete pe geam, în timp ce se rotea și se uita la mine. A fost tragic”, a povestit ea.

Până a reușit să oprească mașina și să o scoată pe piscă din rotativă au mai trecut câteva minute.

După o cură de medicamente antiinflamatorii și o ședere de 24 de ore la veterinar, pisoiul norocos Oscar s-a întors acasă, unde, spune Amanda, a dormit o săptămână întreagă.

”Oscar a folosit trei din cele nouă vieți ale sale”, glumește stăpâna.

Citeşte şi:

Scandal în Poliție. Sindicatul Europol acuză că șeful de la Rutieră a fost schimbat pentru că o coloană a întârziat 5 minute: „Nu am învățat nimic din cazul Gigină”. Marcel Vela: „Exclus”

Medicul Virgil Musta: „Pacienții cu COVID-19 care se externează pot deveni focare de infecție, dacă nu respectă izolarea”

Cum ajung clienții să-și plătească reparațiile, deși sunt asigurați. Service-urile auto se plâng că nu-și primesc banii, asiguratorii acuză facturi umflate

PARTENERI - GSP.RO „The Mountain” din Game of Thrones are 2.05 metri. Superba lui soție e mult mai mică, nu-i ajunge nici până la umăr și arată așa