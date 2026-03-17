Boom-ul inteligenței artificiale și creditele private creează un amestec economic exploziv

Bookstaber subliniază că actuala situație economică este marcată de un amestec periculos de factori aparent independenți. Printre aceștia se numără boom-ul inteligenței artificiale, un sector al creditelor private supraîncălzit, tensiunile geopolitice din Iran și Taiwan, precum și o concentrare extremă a capitalului pe piețele de acțiuni. „Zece companii de tehnologie reprezintă în prezent peste o treime din valoarea totală a indicelui S&P 500, un record istoric fără precedent”, explică economistul american.

Richard Bookstaber, captură video

Fondurile de pensii și asigurătorii își retrag banii din giganții financiari din cauza riscurilor

Situația de pe piața creditelor este deosebit de îngrijorătoare. Companii din domenii precum tehnologie sau software depind tot mai mult de finanțatori instituționali, cum ar fi fondurile de pensii, companiile de asigurări sau fondurile suverane. „Acesti investitori au început deja să-și retragă fondurile din giganți precum BlackRock, Blackstone și Blue Owl”, avertizează Bookstaber.

În paralel, sectorul tehnologiei continuă să atragă evaluări extrem de ridicate, în mare parte datorită entuziasmului în jurul inteligenței artificiale. Însă Bookstaber explică faptul că această dinamică amplifică riscurile unei prăbușiri financiare.

Cipuri: Sursa foto: EPA

Ceea ce face situația actuală și mai alarmantă, spune economistul, este conexiunea dintre sistemul financiar și riscurile fizice ale lumii reale, precum criza energiei, lanțurile de aprovizionare cu semiconductori și instabilitatea geopolitică. Bookstaber avertizează că un șoc al prețurilor energiei, generat de un conflict în Iran, lovește deja centrele de date ale companiilor de inteligență artificială, care sunt mari consumatoare de energie.

Blocada Taiwanului de către China ar putea fi un moment de cotitură

„O eventuală blocadă a Taiwanului de către China ar putea fi punctul de cotitură”, susține Bookstaber. O astfel de situație ar duce la întreruperea aprovizionării cu semiconductori, esențiali pentru industria inteligenței artificiale. În 2025, companiile din acest sector au emis obligațiuni în valoare de peste 100 de miliarde de euro pentru a-și finanța extinderea. O mare parte din această expansiune este susținută prin datorii, iar dacă refinanțările devin imposibile și profiturile nu ating nivelurile anticipate, economia globală s-ar putea confrunta cu o criză de proporții.

Lichidarea masivă a activelor ar putea declanșa o criză similară celei din 2008

Într-un astfel de context, investitorii ar putea fi forțați să-și lichideze activele pentru a-și acoperi pierderile, vânzând în masă acțiuni – un mecanism care a accelerat și criza din 2008. „Dacă semnalele de avertizare apar în datele pieței, pagubele sunt deja produse”, concluzionează Bookstaber, reiterând gravitatea situației actuale.